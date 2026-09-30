Dubai-Tel Aviv seferinde 'kaçırılma' kodu verildi: İsrail savaş uçakları havalandı

Dubai’den Tel Aviv’e sefer yapan flydubai’ye ait bir yolcu uçağı, Suudi Arabistan hava sahası üzerinde acil durum sinyali verdi. Uçağın rota değiştirerek geri dönüş manevrası yaptığı bildirildi.

Uçuş takip verilerine göre flydubai’ye ait uçak, havacılıkta genel acil durumlarda kullanılan uluslararası “7700” transponder kodunu gönderdi.

Söz konusu kod, uçakta mürettebatın acil müdahale gerektiren bir durumla karşı karşıya bulunduğunu hava trafik kontrol birimlerine bildirmek için kullanılıyor.

Ardından kısa bir süre sonra, uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale anlamına gelen “7500” kodunu gönderdi.

Güvenlik kaynakları, acil durum sinyalinin ardından İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandırıldığını aktardı.

Uçağın neden acil durum sinyali verdiğine ve rota değişikliğinin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.