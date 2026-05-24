Dünya ajansları Ankara’yı böyle duyurdu: CHP Genel Merkezi’nde gazlı müdahale

Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi uluslararası haber ajanslarının gündemine girdi.

AFP, Associated Press ve Reuters, pazar günü yaşanan gelişmeyi okuyucularına son dakika olarak geçti.

AFP: POLİS EKİPLERİ BİNAYA ZORLA GİRDİ

AFP, yüzlerce çevik kuvvet polisinin gaz kullanarak CHP Genel Merkezi’ne girdiğini aktardı.

Ajans, müdahalenin mahkemenin CHP yönetimini görevden almasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

AFP muhabirleri, polis ekiplerinin binaya zorla girdiğini yerinden gözlemlediklerini duyurdu.

AP: PLASTİK MERMİ VE GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Associated Press ise polisin, CHP Genel Merkezi’nin önünde toplanan parti destekçileri ve yetkililere müdahale ettiğini yazdı.

Ajansın haberinde, polis ekiplerinin kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı ifade edildi. Müdahalenin ardından bina çevresinde tansiyonun yükseldiği aktarıldı.

REUTERS: KRİZ DERİNLEŞTİ:

Reuters da çevik kuvvet ekiplerinin, görevden alınan parti yönetimini binadan çıkarmak amacıyla CHP Genel Merkezi’ne zorla girdiğini bildirdi.

Ajans, polis müdahalesi sırasında binanın içinde gaz bulutlarının yükseldiğini, içeride bulunanların slogan attığını ve girişte kurulan barikatın polis tarafından aşıldığını aktardı.

Reuters, müdahale sırasında yaralanan olup olmadığının ilk aşamada netlik kazanmadığını kaydetti.

Uluslararası ajanslar, Ankara’daki gelişmeyi Türkiye’de muhalefet ve demokrasi açısından kritik bir kriz başlığıyla dünyaya duyurdu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Genel Merkezine polis baskını gerçekleştirilirken sosyal medya hesabından bir video mesajı paylaşmıştı.

Yurttaşlara seslenen Özel, "Bir saldırı altındayız. Suçumuz 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmak. Suçumuz AK Parti’yi yenmek" demişti.

Özel, "Şimdi o hukuksuz kararı aldıkları yetmezmiş gibi kapıya dayandılar. Kapılar kapandı direniş başladı. Şimdi polisle geldiler. Bu binayı tahrip etmek, ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız. Ne kadar dayanabiliriz bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.