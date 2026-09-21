Dünya çapından 450'yi aşkın kurum ve örgütten ortak çağrı: 'LGBTİ+ örgütlerine yönelik operasyonlara son verilsin'

65’ten fazla ülkeden 450’yi aşkın sivil toplum örgütü, Türkiye’de LGBTİ+ örgütlerine, aktivistlere ve insan hakları savunucularına yönelik operasyonların sona erdirilmesi için ortak çağrıda bulundu.

12 Eylül itibarıyla Türkiye’de LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlara ilişkin yayımlanan ortak açıklamada, gözaltına alınanların serbest bırakılması ve LGBTİ+ örgütlerinin faaliyetlerine yönelik baskılara son verilmesi istendi.

Ortak açıklamada, operasyonların çok sayıda kadın örgütü ve LGBTİ+ grubun, medya kuruluşunun, öğrenci örgütünün ve hak savunucusunun web siteleri ile sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine yönelik mahkeme kararıyla başladığı belirtildi.

Açıklamada bazı derneklerin yönetim kurulu üyelerinin hedef alındığı, ofis ve evlerde arama yapıldığı ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Savcılık, LGBTİ+ sivil toplum kuruluşlarının ve insan hakları savunucularının bir suç örgütüne ait olduğuna dair bir anlatı oluşturmaya çalışmaktadır. Hak savunuculuğunun, yayınların veya kaynak geliştirme faaliyetlerinin organize suç olarak görülmesi, sivil alana yönelik baskıların ciddi şekilde tırmandırılması anlamına gelmektedir.” ifadelerine yer verildi.

‘FONLAR DENETLENİYOR’

Açıklamada, LGBTİ+ örgütlerinin yasal yollarla sağladığı yurtiçi ve uluslararası fonların da şüpheli olarak değerlendirilmesine ilişkin ise, “Bu tür fonlar halihazırda Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarıyla düzenlenmiştir; yasal ve gerekli oldukları gibi, suç delili olarak da kabul edilmemelidir. Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının (dernek ve vakıfların) yurtdışından ve uluslararası kuruluşlardan fon alması, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından çok sıkı denetime tabidir" denildi.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Örgütler, yetkililere; ifade özgürlüğü, örgütlenme hakkı ve insan hakları çalışmaları nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılması, adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesi ve LGBTİ+ örgütlerinin çalışmalarını engelleyen baskın ve dijital kısıtlamalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Açıklama, “Bedenlerimiz, kimliklerimiz, ilişkilerimiz ve örgütlerimiz suç değildir. İnsan hakları savunuculuğu suç değildir. Dayanışma suç değildir” ifadeleriyle noktalandı.