Dünya, Kim Jong-Un'un son görüntüsünü konuşuyor

30 Aralık 2021 Perşembe, 10:50

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta düzenlenen bir parti toplantısında görüntülendi.

Uzun süre sonra ilk kez fotoğraf veren Kuzey Kore liderinin, zayıflamış görüntüsü dünya medyasında gündem oldu.

Kim Jong-un'un bu yılın başından bu yana 20 kilo verdiği belirtilirken, bu kilo kaybının sebebinin midesine taktırdığı kelepçe olduğu öne sürüldü.

KİM'İN MENÜSÜ

Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, Kim Jong-Un'un günlük beslenmesine ilişkin detaylar paylaştı. Habere göre; Kuzey Kore lideri, bir gecede en az bir şişe şarap içerken, yanında İsviçre peyniri, havyar ve ıstakoz yemeyi tercih ediyor.