Dünya, Kim Jong-Un'un son görüntüsünü konuşuyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un ortaya çıkan yeni görüntüleri şaşırttı. Kim Jong-Un'un, midesine kelepçe taktırdığı, bu sayede kilo verdiği öne sürüldü.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu hafta düzenlenen bir parti toplantısında görüntülendi.
Uzun süre sonra ilk kez fotoğraf veren Kuzey Kore liderinin, zayıflamış görüntüsü dünya medyasında gündem oldu.
Kim Jong-un'un bu yılın başından bu yana 20 kilo verdiği belirtilirken, bu kilo kaybının sebebinin midesine taktırdığı kelepçe olduğu öne sürüldü.
KİM'İN MENÜSÜ
Öte yandan İngiliz The Sun gazetesi, Kim Jong-Un'un günlük beslenmesine ilişkin detaylar paylaştı. Habere göre; Kuzey Kore lideri, bir gecede en az bir şişe şarap içerken, yanında İsviçre peyniri, havyar ve ıstakoz yemeyi tercih ediyor.
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