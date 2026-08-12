Dünya Kupası’nda yıldızlara yönelik tehditler ortaya çıktı: Messi ve Ronaldo için güvenlik alarmı

2026 FIFA Dünya Kupası sırasında yıldız futbolculara yönelik güvenlik tehditlerine ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

İspanyol basınına yansıyan ve ABD’deki güvenlik birimlerine ait olduğu belirtilen sızdırılmış raporlara göre, turnuva boyunca en fazla tehdit alan futbolculardan biri Lionel Messi oldu.

FBI koordinasyonunda çalışan Uluslararası Polis İşbirliği Merkezi’nin (IPCC) raporlarında Messi’ye yönelik iki ciddi tehdit kayda geçtiği belirtildi.

İlk olayın, Arjantin’in 27 Haziran’da Dallas’ta Ürdün ile oynadığı grup maçı öncesinde yaşandığı aktarıldı.

Rapora göre Dallas Havalimanı’nı arayan bir kişi, kendisiyle birlikte iki kişinin stadyuma doğru ilerlediğini, yanlarında el yapımı bombalar ve AR-15 tipi yarı otomatik tüfek bulunduğunu öne sürdü. Arayan kişinin Messi’yi açıkça hedef olarak gösterdiği bildirildi.

“MESSI’Yİ DÖRT BOMBAYLA HAVAYA UÇURACAĞIM” TEHDİDİ

Yaklaşık 10 gün sonra Arjantin’in Atlanta’da Mısır ile oynadığı karşılaşma öncesinde ise sosyal medyada ikinci bir tehdit mesajının paylaşıldığı belirtildi.

Bir kullanıcının, stadyuma vücuduna bağladığı dört bombayla girerek Messi’yi hedef alacağını yazdığı öne sürüldü. Aynı karşılaşma sırasında başka bir kişinin tribünlerdeki çöp kutularına üç bomba bıraktığını iddia ettiği de raporlara yansıdı.

İhbarın ardından bomba imha ekipleri ve özel eğitimli köpeklerle stadyumda arama yapıldığı, ancak herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı bildirildi.

RONALDO İÇİN DE GÜVENLİK ALARMI

Sızdırılan güvenlik belgelerinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’ya ilişkin olayların da bulunduğu aktarıldı.

Raporlara göre bir kişi, Portekiz Milli Takımı’nın kaldığı Houston’daki otelin güvenlik düzeni ve Ronaldo’nun konumuna ilişkin bilgi toplamaya çalıştıktan sonra aynı otelde oda tuttu. Şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Toronto’da ise başka bir kişinin Ronaldo’nun bulunduğu asansöre girmeye çalışırken güvenlik görevlileri tarafından engellendiği ve gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin amacının yalnızca Ronaldo ile fotoğraf çektirmek olduğunu söylediği aktarıldı.

DÜNYA KUPASI’NDA GENİŞ GÜVENLİK AĞI

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuva öncesinde FBI öncülüğünde kurulan IPCC, farklı ülkelerden güvenlik birimlerinin tehdit istihbaratını paylaşması ve olası risklere müdahale edilmesi amacıyla faaliyet gösterdi.

Sızdırıldığı belirtilen belgeler, turnuva boyunca yalnızca Messi ve Ronaldo’nun değil, bazı futbolcuların, hakemlerin ve milli takımların da tehdit ve taciz vakalarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koydu.