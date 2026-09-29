Dünya şampiyonuydu: Çocuklara cinsel istismardan 7 yıl hapis aldı

Eski dünya snooker şampiyonu Graeme Dott, iki çocuğa yönelik geçmiş tarihli cinsel istismar suçlarından 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

49 yaşındaki Dott, hakkındaki suçlamaları reddetmesine rağmen geçen ay iki ayrı suçtan mahkûm edilmişti.

Dott hakkındaki suçlamalar, 1993-1996 yılları arasında Glasgow’da bir kız çocuğuna ve 2006-2010 yılları arasında South Lanarkshire’da bir erkek çocuğuna yönelik eylemleri kapsıyordu.

Glasgow Yüksek Mahkemesi’nde görülen davada jüri, Dott’u iki çocuğa karşı “müstehcen, uygunsuz ve cinsel nitelikli davranışlarda bulunmak” suçlarından geçen ay suçlu buldu.

HAKİMDEN “ÇOCUKLUKLARININ BİR BÖLÜMÜNÜ ELLERİNDEN ALDINIZ” TEPKİSİ

Dott’un cezası Edinburgh Yüksek Mahkemesi’nde açıklandı.

Yargıç Lord Harrower, Dott’un mağdurların “çocukluklarının önemli bir bölümünü ellerinden aldığını” belirtti ve davranışlarının çocukların güvenini kazanarak istismar etmeye dayalı klasik “grooming” özellikleri taşıdığını söyledi.

Dott ayrıca süresiz olarak cinsel suçlular siciline kaydedildi.

Dava sırasında jüri, Dott’un iki mağdura da çocukluk dönemlerinde defalarca cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin ifadeleri dinledi.

Bugün 40’lı yaşlarında olan kadın mağdur, istismarın ilkokul çağında başladığını ve Dott’un farklı zamanlarda kendisine cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu anlattı.

Bugün 20’li yaşlarının sonunda olan erkek mağdur ise Dott’un kendisini çeşitli zamanlarda uygunsuz biçimde dokunarak ve cinsel davranışlarda bulunarak istismar ettiğini söyledi. İstismarların bir bölümünün duş sırasında gerçekleştiğini ifade etti.

Her iki mağdur da Dott’un istismar döneminde kendilerine çeşitli hediyeler verdiğini anlattı.

DOTT SUÇLAMALARI REDDETMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Dott, yargılama boyunca çocuklara yönelik herhangi bir uygunsuz davranışta bulunmadığını savundu ve suçlamaları “iğrenç” olarak nitelendirdi.

Savunma avukatı Euan Dow da müvekkilinin masumiyetini koruduğunu belirterek davanın ardından hem kişisel hem de profesyonel itibarının zarar gördüğünü söyledi.

Dott’un cezaevinde tehditler aldığı ve güvenliği nedeniyle başka bir bölüme nakledildiği de mahkemeye bildirildi.

Profesyonel kariyerine 1994’te başlayan İskoç sporcu, 2006 Dünya Snooker Şampiyonası’nı kazanarak kariyerinin en büyük başarısını elde etmişti.

Dott’un adı mahkûmiyetinin ardından Dünya Snooker Şöhretler Salonu’ndan da çıkarıldı.