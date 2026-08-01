Dünyaca ünlü dağcı Nirmal Purja çığ felaketinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek zirvelerindeki başarılarıyla tanınan İngiliz-Nepalli dağcı Nirmal Purja, Pakistan’daki Broad Peak’e tırmanırken meydana gelen çığ felaketinde yaşamını yitirdi.

Purja’nın liderlik ettiği 10 kişilik ekipten bazı dağcıların da hayatını kaybettiği, kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

“Nims Dai” adıyla tanınan 43 yaşındaki Nirmal Purja’nın ölümünü, kurucusu olduğu Elite Expeditions şirketi duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Purja’nın Broad Peak’te meydana gelen çığın ardından hayatını kaybettiğinin büyük üzüntüyle doğrulandığı belirtildi. Ekipteki diğer bazı dağcıların da kurtarılamadığı açıklandı.

Pakistan Alp Kulübü Başkan Yardımcısı Karrar Haidri, dağcıların perşembe günü zirveye ulaşmaya çalıştıkları sırada çığ altında kaldığını bildirdi.

Olayın ardından ekiple bağlantı kurulamadı. Arama kurtarma çalışmalarına Pakistanlı deneyimli dağcıların yanı sıra orduya ait helikopterlerin de katıldığı açıklandı.

DÖRT DAĞCININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yetkililer, 10 kişilik ekipte bulunan en az 6 dağcı için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Şimdiye kadar dört kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, bunlardan üçünün dağdan indirildiği belirtildi.

Hayatını kaybedenler arasında Ummanlı dağcı Nathira Ahmed, ABD’li dağcı Mallory Geis ve Nepalli dağcı Bahadur Gurung’un bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini ancak sağ kurtulanlara ulaşılması konusundaki umutların azaldığını ifade etti.

Nirmal Purja, 2019 yılında dünyadaki 8 bin metreden yüksek 14 dağın tamamına 189 günde tırmanarak dağcılık tarihine geçmişti.

Purja’nın bu başarısı, Netflix’te yayımlanan “14 Peaks: Nothing Is Impossible” adlı belgesele konu olmuştu. Rekor, 2023 yılında başka bir dağcı tarafından kırılmıştı.

Elite Expeditions, Purja’nın cesareti, liderliği ve insan iradesine duyduğu inançla milyonlarca kişiye ilham verdiğini belirtti.

EKİPTE FARKLI ÜLKELERDEN DAĞCILAR VARDI

Pakistan Alp Kulübünün açıklamasına göre ekipte beş Nepalli dağcının yanı sıra Umman, ABD, Pakistan ve Çin vatandaşları da bulunuyordu.

Ekipte yer alan ABD’li Mallory Geis’in, Pakistan’daki 8 bin metrenin üzerindeki bir dağa ilk kez tırmanmaya çalıştığı belirtildi. Pakistanlı dağcı ve rehber Sohail Sakhi’nin ise bu tırmanışın ardından profesyonel dağcılık kariyerini sonlandırmayı planladığı aktarıldı.

Pakistan’ın Karakurum sıradağlarında bulunan Broad Peak, 8 bin 47 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en yüksek 12’nci dağı olarak biliniyor.

Bölgedeki ani hava değişiklikleri, çığlar, buz ve kaya düşmeleri ile yüksek irtifa koşulları nedeniyle dağcılık kazaları sıkça yaşanıyor.