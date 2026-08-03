Dünyada yalnızca üç bebeğe uygulandı: Bağırsakları dışarıda gelişti, doğmadan ameliyatla kurtarıldı

İngiltere’de yaşayan bir çiftin bebeği, bağırsaklarının karın boşluğu dışında gelişmesine neden olan ciddi doğumsal rahatsızlık nedeniyle henüz anne karnındayken ameliyat edildi. Dünyada yalnızca üç bebeğe uygulanan deneysel operasyonun ardından sağlıklı şekilde dünyaya gelen Theo’nun gelişiminin normal seyrettiği açıklandı.

Londra’da yaşayan 29 yaşındaki Maisie Savage, hamileliğinin 26’ncı haftasında ABD’nin Houston kentindeki Texas Children’s Hospital’da ameliyata alındı. Fetüs ve çocuk cerrahlarından oluşan ekip, bebeğin dışarıda gelişen organlarını kapalı cerrahi yöntemiyle karın boşluğuna yerleştirdi. Theo, klinik araştırma kapsamında bu operasyonun uygulandığı dünyadaki üçüncü, İngiltere’deki ilk bebek oldu.

Öğretmen olan Maisie Savage ile 36 yaşındaki Josh French, gebeliğin 20’nci haftasında yapılan rutin ultrason kontrolüne kadar bebeklerinde bir sağlık sorunu bulunduğunu bilmiyordu.

İncelemede Theo’ya “gastroşizis” teşhisi konuldu. Bu doğumsal rahatsızlıkta karın duvarı tam olarak gelişmiyor ve bağırsaklar karın boşluğunun dışında kalıyor. Hastalık, yaklaşık her 3 bin doğumdan birinde görülüyor.

Gastroşizisli bebeklerin büyük bölümünde bağırsaklar doğumdan sonra ameliyatla karın içine yerleştiriliyor. Ancak ağır vakalarda bağırsak hasarı, uzun süreli yoğun bakım, damar yoluyla beslenme ve birden fazla operasyon gerekebiliyor.

Londra’daki Great Ormond Street Hospital’da yapılan ayrıntılı incelemelerde Theo’nun “kompleks gastroşizis” olarak tanımlanan daha ağır bir tabloya sahip olduğu belirlendi.

Bunun üzerine aile, Texas Children’s Hospital’da yürütülen ve kompleks gastroşizisin doğumdan önce onarılmasının güvenli ve uygulanabilir olup olmadığını araştıran klinik çalışmaya yönlendirildi. On hastanın dahil edilmesinin planlandığı araştırmada anne ve bebekler doğumdan sonra da takip ediliyor.

Ameliyat öncesinde aile önce Belçika’daki Leuven Hastanesi’ne gitti. Burada Theo’nun karın duvarındaki kasların gevşetilmesi ve cerrahi işlemin kolaylaştırılması amacıyla anne karnından botoks enjeksiyonu yapıldı.

RAHİM KISMEN DIŞARI ÇIKARILDI

Kasım 2025’te gerçekleştirilen operasyonda Maisie Savage’ın rahmi kısmen açığa çıkarılarak bebeğin uygun konuma getirilmesi sağlandı. Amniyon sıvısı boşaltıldı ve cerrahlara çalışma alanı oluşturmak amacıyla rahim içine karbondioksit gazı verildi.

Doktorlar daha sonra kapalı cerrahi yöntemiyle Theo’nun dışarıda bulunan organlarını dikkatli biçimde karın boşluğuna yerleştirdi. Karın duvarındaki açıklık dikişle kapatıldı.

Savage’ın karnında sezaryen izinden yaklaşık iki kat büyük bir yara oluştu. Ameliyatın ardından hamilelik 14 hafta daha devam etti.

Savage, iyileşme sürecinin zorlu geçtiğini ancak oğlunun sağlıklı olması nedeniyle bütün güçlüklerin buna değdiğini söyledi.

Operasyonun ardından herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadı. Theo, Şubat 2026’da Texas’ta zamanında ve normal doğumla dünyaya geldi. Beş aylık olan bebeğin sağlıklı biçimde büyüdüğü ve normal beslendiği belirtildi.

Ameliyatı yöneten Texas Children’s Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Başhekimi Dr. Michael Belfort, anne ve bebekte operasyon sırasında veya sonrasında herhangi bir komplikasyon görülmemesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Theo’nun annesi ise oğlunu “küçük bir mucize” olarak nitelendirerek ameliyatın bebeğin yaşamının ilk aylarında karşılaşabileceği ağır sağlık sorunlarını ortadan kaldırdığını ifade etti.

Klinik araştırmanın başarılı sonuçlanması halinde operasyonun İngiltere’de de uygulanması planlanıyor. Great Ormond Street Hospital Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Paolo De Coppi, yöntemin kompleks gastroşizis vakalarında standart tedaviye dönüşebileceğini belirtti.

Uzmanlar, anne karnındaki cerrahi girişimlerin gelecekte bazı kalp ve akciğer hastalıklarının doğumdan önce tedavi edilmesinin de önünü açabileceğine dikkat çekiyor.