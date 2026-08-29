Dünyanın en genç hükümdarı 34 yaşında hayatını kaybetti

Uganda'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırına yakın batı bölgesinde bulunan Tooro Krallığı'nın hükümdarı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV yaşamını yitirdi.

Tooro Başbakanı Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki, yaptığı açıklamada Kral Oyo'nun perşembe günü yerel saatle 22.00 sıralarında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akiiki, “Majesteleri Tooro Kralı Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV'ün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle açıklıyorum” ifadelerini kullandı.

Oyo Rukidi IV, babası Rukirabasaija Patrick David Matthew Kaboyo Olimi III'ün ölümünün ardından 12 Eylül 1995'te henüz 3 yaşındayken tahta çıktı.

Dünyanın en genç hükümdarlarından biri olarak tanınan Oyo, 18 yaşına geldiğinde krallığa ilişkin görevlerini tamamen devraldı.

Uganda bir cumhuriyetle yönetilmesine rağmen ülkede, sömürge öncesi dönemden kalan bazı geleneksel krallıklar varlığını sürdürüyor. Bu krallıkların yöneticilerinin siyasi yetkileri büyük ölçüde sembolik olsa da toplum üzerinde önemli kültürel ve sosyal etkileri bulunuyor.

ABD'DE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Uganda hükümetinde görev yapan Bakan Balaam Barugahara, Kral Oyo'nun ölümünden kısa süre önce ABD'de tedavi gördüğünü açıkladı.

Kralın hangi rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğüne ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Tooro Başbakanı Akiiki, Kral Oyo'nun evli olmadığını ancak bir varisinin bulunduğunu belirterek, krallığın devamlılığının güvence altında olduğunu söyledi.

Kral Oyo'nun ölümünün ardından Uganda'da çok sayıda siyasi isim ve yurttaş sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaştı.

Uganda'nın önde gelen muhalefet liderlerinden, müzisyen ve siyasetçi Bobi Wine da yaptığı paylaşımda, “Çok yıkıcı bir haber. Majesteleri Kral'ın ruhu huzur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

Tooro Başbakanı Akiiki, Kral Oyo'nun nisan ayındaki doğum günü dolayısıyla yayımladığı mesajda genç hükümdarın halkıyla güçlü bağlar kurduğunu vurgulamış, “Onun gençliği bir sınırlama değil, güçtür. Enerji, yeni bir bakış açısı ve Tooro için farklı bir gelecek hayal etme cesareti getiriyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.