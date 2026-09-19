Dünyanın en iyi hava yolları belli oldu: THY ilk 5'e girdi

Havacılık sektörünün “Oscarları” olarak nitelendirilen Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nin 2026 sonuçları belli oldu.

Londra'daki Langham Hotel'de düzenlenen törende Singapore Airlines, “Dünyanın En İyi Hava Yolu” ödülüne layık görüldü.

Singapore Airlines böylece ödül tarihindeki altıncı birinciliğini elde etti. Geçen yıl listenin zirvesinde bulunan Qatar Airways ise 2026'da ikinci sıraya geriledi.

2026 küresel sıralamasında Singapore Airlines ve Qatar Airways'in ardından Cathay Pacific üçüncü, Japon ANA All Nippon Airways dördüncü sırada yer aldı.

Türk Hava Yolları ise dünya genelinde 5'inci sıraya yükseldi. THY, 2025 sıralamasında 6'ncı sırada bulunuyordu.

İlk 10'da Emirates 6'ncı, Air France 7'nci, Hainan Airlines 8'inci, Japan Airlines 9'uncu ve Korean Air 10'uncu oldu.

AVRUPA'NIN EN İYİSİ TÜRK HAVA YOLLARI

Türk Hava Yolları, küresel sıralamadaki başarısının yanı sıra Avrupa'nın En İyi Hava Yolu ödülünü de kazandı.

Skytrax'ın bölgesel sonuçlarına göre THY'nin ardından Avrupa sıralamasında Air France ikinci, Lufthansa üçüncü, Iberia dördüncü ve Virgin Atlantic beşinci sırada yer aldı.

THY ayrıca “Dünyanın En İyi Business Class İkramı” ve “Güney Avrupa'nın En İyi Hava Yolu” ödüllerini de aldı. Şirket, Avrupa'nın en iyi hava yolu unvanını 11'inci kez kazandı.

Listenin zirvesindeki Singapore Airlines yalnızca ana ödülün sahibi olmadı.

Şirket aynı zamanda “Dünyanın En İyi Ekonomi Sınıfı” ve “Dünyanın En İyi Ekonomi Sınıfı Uçak İçi İkramı” ödüllerini kazandı.

Singapore Airlines Üst Yöneticisi Goh Choon Phong, ödülün çalışanların özverisi ve profesyonelliğinin göstergesi olduğunu belirtti.

QATAR AIRWAYS BUSINESS CLASS'TA ZİRVEDE

Genel klasmanda ikinci sıraya gerileyen Qatar Airways ise dört önemli ödül aldı.

Şirket, 13'üncü kez “Dünyanın En İyi Business Class Hava Yolu” seçilirken aynı zamanda Batı Asya'nın en iyi hava yolu, en iyi business class salonu ve en iyi uçak içi Wi-Fi hizmeti ödüllerinin sahibi oldu.

Tayvan merkezli STARLUX Airlines, Skytrax'ın beş yıldızlı hava yolu kategorisine yükselirken “Dünyanın En Temiz Hava Yolu” ödülünü de kazandı.

Cathay Pacific “En İyi Kabin Ekibi”, Air France “En İyi First Class”, EVA Air ise “En İyi Premium Ekonomi Sınıfı” kategorilerinde ilk sırada yer aldı.

Düşük maliyetli hava yolları kategorisinde AirAsia ilk sıraya yerleşti. AirAsia'yı Scoot, Vueling, Eurowings ve Iberia Express takip etti.

Bangkok Airways dünyanın en iyi bölgesel hava yolu seçilirken Ethiopian Airlines Afrika'nın, LATAM Güney Amerika'nın, Air Canada ise Kuzey Amerika'nın en iyi hava yolu oldu.

2026'NIN EN İYİ 20 HAVA YOLU

Singapore Airlines

Qatar Airways

Cathay Pacific Airways

ANA All Nippon Airways

Türk Hava Yolları

Emirates

Air France

Hainan Airlines

Japan Airlines

Korean Air

EVA Air

Qantas Airways

STARLUX Airlines

Lufthansa

Saudia

Iberia

Air Canada

Virgin Atlantic

Swiss International Air Lines

Thai Airways

Skytrax'ın 2026 araştırması Eylül 2025 ile Ağustos 2026 arasında gerçekleştirildi. Dünya genelinde 100'den fazla ülkeden yolcuların katıldığı araştırmada 300'den fazla hava yolu değerlendirildi. Sonuçlar yolcu memnuniyeti anketlerine dayanıyor.