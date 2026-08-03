Dünyanın en küçük üçüncü ülkesi Nauru adını değiştirdi

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Nauru, sömürge döneminden kalan adlandırmayı geride bırakarak geleneksel adına döndü. Devlet Başkanı David Adeang, ülkenin resmi adının “Naoero Cumhuriyeti” olarak değiştirildiğini açıkladı.

Değişiklikle birlikte ülkenin uluslararası kodu “NRU” yerine “NRO” olacak. Ülke vatandaşları için kullanılan “Naurulu” ifadesinin yerini ise yerel dildeki “dei-Naoero” tanımlaması alacak.

Yurt dışında genellikle “Nauru” olarak bilinen ülkenin yeni adı “Naoero” şeklinde telaffuz ediliyor.

Naoero hükümeti tarafından yapılan açıklamada, isim değişikliğinin ülkenin geleneksel adına dönüş anlamına geldiği belirtildi.

Ülkenin yerel adının yabancılar tarafından telaffuz edilmesinin zor olması nedeniyle geçmişte “Nauru” adının kullanılmaya başlandığı ifade edildi. Hükümet, bu tercihin halkın iradesinden çok yabancıların kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

Devlet Başkanı Adeang, isim değişikliğini ocak ayında parlamentoya sunarken, kararın ülkenin mirasını, dilini ve kimliğini daha doğru biçimde yansıtmayı amaçladığını söylemişti.

Ülkenin adının değiştirilmesini öngören anayasa değişikliği, parlamentoda gerekli olan iki tur oylamada da kabul edildi. Ancak anayasa metnindeki resmi değişiklik sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Adeang yönetimi daha önce isim değişikliğinin halkoyuna sunulacağını açıklamıştı. Hükümet, yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından referanduma ihtiyaç olmadığına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Naoero” adının hiçbir zaman kaybolmadığı, yalnızca yeniden tam anlamıyla benimsenmeyi beklediği belirtildi.

İsmin ülkenin armasında yer aldığı, halk arasında kullanıldığı ve anayasa tarafından da kabul edildiği kaydedildi.

“ULUSAL GURURUN YENİDEN DOĞUŞU”

Devlet Başkanı Adeang, isim değişikliğini “yenilenen ulusal gururun başlangıcı” olarak nitelendirdi.

Hükümet, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşların da yeni adı kullanması için girişimlerde bulunmaya başladı. Birleşmiş Milletler, hükümetin haziran ayında yaptığı başvurunun ardından ülkeyi “Naoero” adıyla kayıtlara geçirdi.

Avustralya ve Yeni Zelanda dışişleri bakanlıklarının yanı sıra ABD ve Çin’in bölgedeki diplomatik temsilcilikleri de internet sitelerinde ülkenin yeni adını kullanmaya başladı.

İsim değişikliği kapsamında ülkenin ulusal uçakları ve gemilerinin adları da yenilenecek.

Yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Naoero, Vatikan ve Tuvalu’nun ardından dünyanın nüfus bakımından en küçük üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Mercan ve kireç taşından oluşan küçük ada, geçmişte Almanya tarafından sömürgeleştirildi. Daha sonra Avustralya yönetimine giren ülke, 1968 yılında bağımsız bir cumhuriyet oldu.

Naoero, 1970’li yıllarda fosfat madenciliği sayesinde büyük bir zenginlik elde etti. Ancak sektörün çökmesiyle ülke 1990’lı yıllarda ekonomik iflasın eşiğine geldi.

İKLİM KRİZİNİN TEHDİDİ ALTINDA

Naoero, iklim değişikliğinin yol açtığı deniz seviyesindeki yükselmeden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Hükümet, kıyılara yaklaşan deniz nedeniyle halkın ve altyapının adanın daha yüksek bölgelerine taşınmasını finanse etmek amacıyla ücretli vatandaşlık programı üzerinden yabancı yatırım çekmeye çalışıyor.

Naoero’nun kararı, sömürge geçmişinden uzaklaşmak amacıyla adını değiştiren ülkelerin son örneklerinden biri oldu. Afrika ülkesi Esvatini, 2018 yılında Svaziland olan adını değiştirmişti.