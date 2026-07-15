Dünyanın iki kritik geçidi tehdit altında: Hürmüz kapandı, sıra Babülmendep’te mi?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden uygulamaya koymasının ardından bölgedeki diğer enerji ve ticaret güzergâhlarını kapatabileceğini açıkladı.

İran devlet haber ajansı IRNA’nın aktardığı açıklamada, “Bölgesel enerji ihracatı ya herkes tarafından paylaşılır ya da hiç kimseye kullandırılmaz” ifadeleri kullanıldı.

Devrim Muhafızları, ABD ve müttefiklerinin yararlandığı tüm ihracat koridorlarının hedef alınabileceğini bildirdi.

BABÜLMENDEP BOĞAZI DA RİSK ALTINDA

Analistler, İran’ın Yemen’deki müttefiki Husiler üzerinden Babülmendep Boğazı’nı kapatabileceği mesajını verdiğini belirtti.

Kızıldeniz’i Aden Körfezi’ne bağlayan Babülmendep Boğazı, Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı ve küresel deniz taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bulunuyor.

İran’ın Press TV kanalında yer alan habere göre üst düzey bir Husi yetkili, Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde boğazı kapatmaya hazır olduklarını söyledi.

Husi yetkili, Babülmendep’in kapatılmasının petrol fiyatlarını varil başına 200 dolara kadar yükseltebileceğini öne sürdü.

DÖRT YILLIK ATEŞKES BOZULDU

Husi güçleri, Suudi Arabistan’ı kontrollerindeki bir havalimanını bombalamakla suçladıktan sonra ülkeye füze saldırıları düzenledi.

Saldırılar, Suudi Arabistan ile İran destekli Husiler arasında dört yıldır devam eden ateşkesin bozulmasına yol açtı.

Husiler, Gazze’de savaşın başladığı Ekim 2023’ten itibaren Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik çok sayıda saldırı düzenlemişti. Grup, İsrail ile bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü gemileri Filistinlilere destek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.

ABD İRAN KIYILARINI VURDU

ABD ordusu, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak amacıyla yeni bir operasyon başlattığını duyurdu.

ABD yönetimi, İran’ın son bir hafta içinde yedi ticari gemiye saldırdığını, saldırılarda yaklaşık 12 mürettebatın öldüğünü, kaybolduğunu ya da yaralandığını öne sürdü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı çevresi ile İran kıyılarındaki onlarca askeri hedefin vurulduğunu açıkladı. Saldırıların yaklaşık yedi saat sürdüğü bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPALI KALACAK

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın “Amerika’nın kötülükleri sona erene kadar” kapalı tutulacağını bildirdi.

Çatışmalar başlamadan önce küresel petrol ve doğal gaz sevkiyatının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı’ndan geçiyordu.

Devrim Muhafızları, ABD’nin son saldırılarına karşılık olarak Bahreyn’deki ABD Beşinci Filosu’na ait komuta ve kontrol merkezleri ile lojistik, yakıt ve askeri teçhizat tesislerini hedef aldığını açıkladı.

İran ayrıca Kuveyt’in Mina Abdullah bölgesindeki bir ABD lojistik tesisini imha ettiğini ve Ürdün’ün Ezrak bölgesinde bulunan bir ABD üssündeki uçak hangarlarını vurduğunu ileri sürdü.

KUVEYT VE ÜRDÜN’DEN AÇIKLAMA

Kuveyt’in resmi haber ajansı, İran saldırılarında hedef alınan bir bölgede çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının İran tarafından vurulduğu ileri sürülen ABD tesisinde çıkıp çıkmadığı henüz netleşmedi.

Ürdün yönetimi ise İran topraklarından ülke hava sahasına giren üç balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

İran ile ABD arasındaki çatışmalar, haziran ayında sağlanan kırılgan ateşkesin geçen hafta bozulmasının ardından yeniden şiddetlendi.

TRUMP’TAN ENERJİ TESİSLERİNİ VURMA TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere masasına dönmemesi halinde ülkedeki enerji santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi.

Trump, Fox News’e verdiği röportajda, enerji tesislerinin saldırı listesinin sonunda bulunduğunu ancak müzakerelerin başlamaması halinde bu hedeflerin de vurulacağını belirtti.

ABD’li müzakerecilerin İranlı yetkililerle temas kurduğunu söyleyen Trump, Tahran’a anlaşma yapılması gerektiği mesajının iletildiğini ifade etti.

Trump daha önce Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden yüzde 20 oranında ücret alınabileceğini açıklamıştı. Tepkiler üzerine bu plandan vazgeçen Trump, Körfez ülkelerinden ABD’ye daha fazla yatırım yapmalarını isteyeceğini söyledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Hürmüz Boğazı’ndaki arz kesintisinin ve karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrol ve ABD tipi Batı Teksas petrolü, son saldırıların ardından yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Enerji piyasalarında, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarının aynı anda kapanması halinde küresel petrol arzında ciddi aksaklıklar yaşanabileceği değerlendiriliyor.