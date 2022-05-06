ECOWAS: Askeri iş birliğine ihtiyaç var
Batı Afrika Bloku, artan güvenlik sorununa karşı çözüm arıyor.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleri genelkurmay başkanları, bölgede artan güvenlik sorunlarına karşı çözüm bulmak için Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geldi.
ECOWAS, bölgede artan güvenlik sorunları nedeniyle daha fazla askeri iş birliği yapmak istediğini bildirdi.
Gana Savunma Bakanı Dominic Nitiwul, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgede artan güvenlik sorunlarının endişe verici olduğunu belirterek, daha fazla askeri iş birliği yapılmasını istedi.
'İŞ BİRLİĞİNE İHTİYAÇ VAR'
Dominic Nitiwul, son üç yılda bölgede 5 bin 300'den fazla saldırı düzenlendiğini kaydederek, yaklaşık 16 bin kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini söyledi.
Nitiwul, bölgede faaliyet gösteren terör örgütlerini yakından izlemek için daha fazla istihbarat paylaşımında bulunulması gerektiğini ifade ederek, "Profesyoneller olarak, milliyetimizin, kültürümüzün dayattığı farklılıklarımızı gömmeye karar vermeliyiz ve daha büyük iş birlikleri ile ilerlemeliyiz" dedi.
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