Ed Sheeran'a Filistin protestosu büyüyor: Milyarder sansürüne karşı stadyum önünde eylem

ABD'li ünlü rapçi Macklemore'un sahnede Filistin'e destek vermesi ve "Özgür Filistin" sloganı atmasının ardından İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesinin alt kadrosundan çıkarılması uluslararası alanda büyük tepki toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Philadelphia'da düzenlenen gösterilerin ardından, önümüzdeki cumartesi günü Massachusetts'te daha geniş katılımlı bir protesto düzenleneceği bildirildi.

Massachusetts Barış Eylem Grubu tarafından organize edilen eylemin, İsrail yanlısı tutumuyla bilinen ve Macklemore'un sahne almasını engelleyen milyarder iş insanı Robert Kraft'ın sahibi olduğu Gillette Stadyumu önünde gerçekleştirileceği açıklandı. Eylemcilerin "milyarder sansürü" ve Gazze'deki insani krize dikkat çekeceği belirtildi.

SAHNEDE GÖZYAŞI DÖKÜP ÖZÜR DİLEDİ

Gelişmeler karşısında sessiz kalmakla ve sürecin önüne geçmemekle eleştirilen Ed Sheeran, geçtiğimiz günlerde Philadelphia'daki konserinde duygusal anlar yaşamıştı. Sahnede gözyaşlarını tutamayan dünyaca ünlü şarkıcı, Macklemore'u kadrodan çıkarma kararının kendisine ait olmadığını ifade etmişti.





Zor bir süreçten geçtiğini belirten Sheeran, "Aktivist bir müzisyen olmak hiçbir zaman istemedim ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkındaki tartışmanın ortasına bıraktı. Hatalar yapıyorum ve çok üzgünüm" diyerek dinleyicilerinden özür dilemişti.

DİĞER SANATÇILAR DA TURNEDEN ÇEKİLDİ

Macklemore'un Filistin'e desteği nedeniyle kadrodan çıkarılması kararına tepki gösteren turnenin diğer açılış sanatçıları da Sheeran'ın konser serisinden çekildiklerini duyurmuştu. Konser mekanlarının ve milyarder sponsorların sanatçı içeriklerini denetlemesini "endişe verici" olarak nitelendiren Sheeran'ın samimiyeti ise aktivistler tarafından sorgulanmaya devam ediyor.