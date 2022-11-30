Ege'de 16 saat arayla 4,7 ve 5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda, 16 saat arayla iki deprem meydana geldi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde dört evin ve iki hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.
Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah (29 Kasım 2022) 06.32’de yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 22.06’da bir deprem daha yaşandı.
5 büyüklüğündeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 8,9 kilometre olduğu açıklandı.
Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi.
Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde dört evin ve iki hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.
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