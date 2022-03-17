Ekrem İmamoğlu, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile görüştü

17 Mart 2022 Perşembe, 08:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan İmamoğlu, “Bugün Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klychko ile Ukrayna’daki durumla ilgili en içten endişemi ifade etmek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım çalışmaları hakkında bilgi vermek için bir görüntülü görüşme yaptım. Şehirler arası işbirliği, kriz zamanlarında hayati önem taşıyor. İstanbul üzerine düşeni yapmaya hazır” dedi.