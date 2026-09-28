Ekvador’un suç örgütü lideri 'Fito'nun eşi ve kızı Kolombiya’da yakalandı

Kolombiya polisi, Ekvadorlu suç örgütü lideri José Adolfo Macías Villamar’ın eşi ve kızının ülkenin kuzeydoğusundaki Sabana de Torres kentinde gözaltına alındığını açıkladı.

“Fito” lakabıyla tanınan Macías Villamar’ın eşi ve kızının yakalanması için düzenlenen operasyona Kolombiya ve Ekvador güvenlik birimlerinin yanı sıra ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun da (FBI) destek verdiği bildirildi.

Kolombiya makamları, iki kadının Ekvador’da kara para aklama bağlantılı suçlamalar nedeniyle arandığını ve haklarında uluslararası yakalama kararı bulunduğunu belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası suç örgütlerinin mali faaliyetleri için “güvenli bir sığınak” olmayacağını söyledi.

De la Espriella, gözaltına alınan iki kadının Ekvador adli makamlarına teslim edileceğini açıkladı.

“FITO”NUN KAÇIŞI EKVADOR’U KRİZE SÜRÜKLEMİŞTİ

Los Choneros’un lideri “Fito”, Ocak 2024’te Ekvador’un Guayaquil kentindeki cezaevinden firar etmişti.

Firarın ardından ülkede ciddi bir güvenlik krizi yaşanmış, hükümet olağanüstü hal ilan etmişti. Cezaevlerinde çıkan isyanlar ve sokaklardaki silahlı çatışmalar sırasında çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

Krizin en dikkat çekici olaylarından biri, silahlı çete üyelerinin Guayaquil’deki bir televizyon kanalını canlı yayın sırasında basması olmuştu.

Macías Villamar geçen yıl yeniden yakalandı ve ardından ABD’ye iade edildi.

ABD makamları, “Fito”yu ülkeye büyük miktarda kokain sokulmasını organize etmekle suçluyor.

Liderliğini yaptığı Los Choneros ise ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanıyor.

EKVADOR’DA ŞİDDET ARTIYOR

Ekvador’da güvenlik güçlerinin suç örgütlerine yönelik operasyonlarına rağmen uyuşturucu kaçakçılığına bağlı şiddet olayları devam ediyor.

Ülkedeki cinayet oranı 2020’den bu yana yaklaşık beş kat arttı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen yıl, 100 bin kişi başına yaklaşık 50 cinayetle Ekvador’un modern tarihindeki en yüksek seviyelerden biri kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Daniel Noboa’nın suç örgütlerine karşı yürüttüğü sert güvenlik politikaları ise insan hakları örgütlerinin eleştirilerine neden oluyor.

Eleştiriler özellikle güvenlik güçlerinin bazı operasyonlarda hak ihlallerine yol açtığı iddiaları üzerinde yoğunlaşıyor. 2024 yılında yaşları 11 ile 15 arasında değişen dört çocuğun ölümü, kamuoyunda tartışma yaratan vakalar arasında yer aldı.

Noboa, güvenlik krizine yönelik eleştirilere rağmen geçen yıl yapılan seçimlerde yeniden dört yıllığına cumhurbaşkanı seçildi. Ülkede suç ve güvenlik sorunu, seçim sürecinin temel gündem başlıklarından biri olmuştu.