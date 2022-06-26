Ekvador'da Ulusal Meclis toplandı: Cumhurbaşkanı'nın azledilmesi durumu görüşüldü
Ekvador'da Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun azledilmesi durumunu görüştü.
Ekvador'da Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun görevden azledilmesini ele almak amacıyla oturum düzenledi.
Meclis, muhalefet milletvekillerinin talebi üzerine Lasso hükümetinin durumunu tartıştı.
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Sekreteri Fabian Pozo ve Yasama Organı Başkanı Virgilio Saquicela'nın başkanlığında düzenlenen oturumda, muhalefet Lasso'nun görevden alınması olasılığını tartışmaya açtı.
Lasso hükümetinin görevine devam etmesi ya da görevden azledilmesine ilişkin mecliste 72 saat içinde bir oylama yapılmasının beklendiği belirtildi.
GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ
Ulusal grev kapsamında 13 gündür hükümeti protesto eden başta yerliler olmak üzere binlerce kişi, Lasso hükümetinin ekonomi politikasına tepki gösteriyor.
Hükümet karşıtı protestolarda şimdiye kadar 5 eylemcinin öldüğü, 18'i ağır 200'den fazla gösterici yaralandığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Lasso da dünkü açıklamasında, yerli grupların sokakları terörize ederek, kendisine darbe yapmaya çalıştığını bildirmişti.
Video Haberler
- İpi kopan paraşüt metrelerce yüksekte böyle sürüklendi
- 'Erdoğan ile oynuyorlar'
- Ehliyetsiz sürücü ara sokakta takla attı
- Ahmed Arif büstüne saldırı
- 'Yunanistan’a barış için gittik'
- Tekme, yumruk ve dubalarla saldırdılar
- Yamaçtan kopan kaya evin duvarını yıktı
- Tehlikeli yolculuk kameraya işte böyle yansıdı
- Görenler şoke oldu: Araç üzerinde tehlikeli yolculuk
- Yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her şeye af geliyor'
- Beş ilde nabız yoklandı
- 'Peker cinayetin sır perdesini kaldırırsa...'
- Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
- Oyuncu Osman Wöber yaşamını yitirdi
- Feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Akıl almaz kavga: Falçatayla saldırıp kulağından ısırdı
- Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili yorum
- AKP'de değişim ve kabine revizyonu
- 'Bunu gör arkadaş...'