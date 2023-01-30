Elektrik arızası on binlerce evi etkiledi

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:31

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:49

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Harz bölgesinde elektrik şebekesindeki arıza on binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, dün başlayan arızanın gün içinde giderilmesine çalışıldığını bildirildi.

Arızanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğu, buna bağlı olarak bir hattın koptuğu ifade edildi.