Elektrik arızası on binlerce evi etkiledi
Almanya'daki elektrik arızası on binden fazla haneyi karanlığa gömdü.
Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Harz bölgesinde elektrik şebekesindeki arıza on binden fazla haneyi elektriksiz bıraktı.
Yetkililerden yapılan açıklamada, dün başlayan arızanın gün içinde giderilmesine çalışıldığını bildirildi.
Arızanın nedeninin olumsuz hava koşulları olduğu, buna bağlı olarak bir hattın koptuğu ifade edildi.
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