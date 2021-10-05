Elon Musk'ın şirketi Tesla'ya rekor ceza
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın eski çalışanı, şirkete ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme siyah işçiyi haklı buldu.
Federal bir jüri Tesla Inc'e siyah eski bir işçiye 130 milyon dolardan fazla tazminat ödemesini emretti ve onun ırksal olarak düşmanca bir çalışma ortamına maruz kaldığını tespit etti.
Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla'ya mahkemeden ağır bir ceza geldi.
Tesla'ya kesilen cezanın sebebi ise şirkette asansör operatörü olarak çalışan bir kişinin maruz kaldığı iş ortamı olarak gösterildi. Basına yansıyan bilgilere göre, Owen Diaz adındaki eski çalışan 2015 yılında şirkette işe başladı.
130 MİLYON DOLAR TAZMİNAT
Düşmanca bir iş ortamında çalıştığını belirten Diaz, ırkçlığa maruz kaldığını belirtti. Kaliforniya'da görülen davada mahkeme Diaz'ı haklı buldu. Jüri, elektrikli otomobil üreticisi Tesla'yı 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
Tazminatın 130 milyon doları ceza olarak 6.9 milyon doları ise Diaz'ın yaşadığı stres nedeniyle verildi. Sadece kendisinin değil başka siyah çalışanların da ırkçılığa maruz kaldığını belirtez Diaz kendisine, "Afrika'ya git" denildiğini aktardı. Diaz dolabında ırkçı karalamalarla karşılaştığını belirtti.
-NTV
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