Emekli maaşını almak için ölen babasını evde sakladı
Japonya’da 53 yaşındaki bir şüpheli, emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde sakladı.
Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Babasının cansız bedenini yaşadıkları evde saklayan 53 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Cumartesi tahliye bildirimi yapmak üzere eve giden bir kamu görevlisi, neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedi buldu. Yetkilinin durumu polise bildirmesinin ardından, şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı.
Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğu ve 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediği öğrenildi. Kanaya'nın babasının ne zaman ya da nasıl öldüğünü söylemediği ifade edilirken, olayla ilgili ayrıntılı soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Zamlar pes ettirdi, satmaya karar verdi
- SMA'lı çocuk için toplanan parayla 'oto galeri' açmışlar
- 'Dönüş hızından elektrik üretilir'
- İsmailağa'da hocalar müritleri ikna etmeye çalışıyor!
- Avrupa'yı sarsan rüşvet skandalında yeni fotoğraf
- Erdoğan'a hodri meydan
- Yeşilçam'ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Yer İstanbul... Polis 'düğünü' bastı
- İtalyanlar genç yıldız için kapışıyor!
- Tarikatta tecavüzün ardındaki ortaklık