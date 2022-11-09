Emekli Tuğgeneral Ali Er, ABD ile F-16 görüşmesini değerlendirdi: 'Oyalama taktikleri'

09 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Türkiye’nin F-16 talebinin de aralarında bulunduğu konuların ele alındığı “Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı” bir yıl aranın ardından önceki gün Ankara’da yapıldı.

Toplantıyı değerlendiren emekli Tuğgeneral Ali Er, “kamuoyunun oyalandığını” belirtti. Türkiye’nin savunma ihtiyacının 5. nesil muharip savaş uçağı olduğunu ancak mevcut F-16’ların modernize edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü aktaran Er, “Eldekilerin modernize edilmesi lazım ama yeterli değil. 2040’larda artık dünyada 5. nesil muharip uçaklara sahip olmayan ülkelerin hava gücü olarak caydırıcı olabilme olanakları sınırlı olacak. Bunu Türk savunma yetkilileri, bakanlık biliyor. S-400 krizi nedeniyle Türkiye’nin stratejik yatırımları çöpe gitti” dedi.

Savunma planlamalarının 10’ar yıllık periyotlarla yapıldığını söyleyen Er, “On yıl sonrası Türkiye’nin işine yaramayacak ama mevcut sistemlerin ömrünü uzatabilecek çalışma. Bunu Amerika zaten yapmak zorunda. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin NATO’daki görevi belli. Eğer Amerika, Türk Hava Kuvvetleri’ni zayıf düşürmek için strateji güdecekse bu başta NATO’nun ayağına kurşun sıkması demektir. Bu iş olumlu sonuçlanmalı” dedi. Er, kongrenin zamanlamasına da değinerek “Türkiye’deki iç politikadan çok Amerikalıların kendi iç politikalarına yönelik bir zamanlama olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.