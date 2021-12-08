Endişe yaratan araştırma: “Pfizer aşısı Omicron’a karşı kısmi koruma sağlıyor”
Dünya, Omicron varyantı paniğini yaşarken Güney Afrika yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantına karşı 'kısmi koruma' sağladığı belirtildi.
Omicron varyantı kabusu tüm dünyayı etkisi altına alırken, yapılan yeni bir araştırma endişeleri artırdı. Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden bir yetkili, araştıma sanuçlarının, Pfizer ve ortağı BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının iki dozunun, yeni varyant Omicron karşısında kısmen koruma sağlayabileceğini gösterdiğini açıkladı.
Ancak araştırma sonuçları yine de, iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış ve daha önce koronavirüs atlatmış olan hastalardan alınan kan örneklerine göre, bu hastaların çoğunun Omicron varyantını etkisiz hale getirebildiğini göstererek, bağışıklık artırıcı takviye dozunun yeni varyantla mücadelede etkili olabileceğine işaret etti.
Afrika Sağlık Araştırma ENstitüsü'nde görevli Profesör Alex Sigal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Omicron varyantının nötralizasyonunda daha önceki varyantlara kıyasla "çok büyük bir düşüş" görüldüğünü belirtti.
Video Haberler
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Sokak ortasında şoke eden görüntü
- TRT'den 2 dizi için final kararı
- Millet, Cumhur'a fark atıyor
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı