Endişe yaratan araştırma: “Pfizer aşısı Omicron’a karşı kısmi koruma sağlıyor”

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:33

Omicron varyantı kabusu tüm dünyayı etkisi altına alırken, yapılan yeni bir araştırma endişeleri artırdı. Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nden bir yetkili, araştıma sanuçlarının, Pfizer ve ortağı BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının iki dozunun, yeni varyant Omicron karşısında kısmen koruma sağlayabileceğini gösterdiğini açıkladı.

Ancak araştırma sonuçları yine de, iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış ve daha önce koronavirüs atlatmış olan hastalardan alınan kan örneklerine göre, bu hastaların çoğunun Omicron varyantını etkisiz hale getirebildiğini göstererek, bağışıklık artırıcı takviye dozunun yeni varyantla mücadelede etkili olabileceğine işaret etti.

Afrika Sağlık Araştırma ENstitüsü'nde görevli Profesör Alex Sigal, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Omicron varyantının nötralizasyonunda daha önceki varyantlara kıyasla "çok büyük bir düşüş" görüldüğünü belirtti.