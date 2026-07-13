Endonezya'da yolsuzlukla mücadele başsavcısının evinden 74 kilo altın ve 20 milyon dolar çıkınca istifa etti

Endonezya'da yolsuzlukla mücadeleden sorumlu üst düzey isimlerden Başsavcı Febrie Adriansyah, evine düzenlenen operasyonda 74 kilogram altın ile yaklaşık 20 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından görevinden istifa etti.

Endonezya Başsavcılığı, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada Adriansyah'ın özel suçlardan sorumlu başsavcılık görevinden ayrıldığını doğruladı. Açıklamada, istifanın "kolluk sisteminin bütünlüğünü, nesnelliğini ve tarafsızlığını korumak" amacıyla gerçekleştiği belirtildi.

Başsavcılık, Adriansyah hakkında şu ana kadar herhangi bir resmi suçlama yöneltilmediğini bildirdi.

12 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ulusal polis ve Jakarta polisi, 8 ve 9 Temmuz'da Jakarta, Güney Tangerang ve Bogor'da 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon kapsamında 15 kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturmanın, büyük çaplı bir yolsuzluk ve rüşvet ağına yönelik yürütüldüğü, şebekenin ülkede son dönemde yaşanan elektrik kesintileriyle bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

74 KİLO ALTIN, MİLYONLARCA DOLAR NAKİT

Polis Sözcüsü Budi Hermanto, düzenlediği basın toplantısında operasyonlarda 74 kilogram altın külçesi ile yaklaşık 20 milyon dolar değerinde nakit paraya el konulduğunu açıkladı.

Ele geçirilen paraların Endonezya rupisi, ABD doları, Singapur doları ve Suudi riyali cinsinden olduğu bildirildi. Yerel basın, söz konusu varlıkların büyük bölümünün Adriansyah'a ait olduğu belirtilen Bogor'daki evde bulunduğunu aktardı.

"YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

İstifasını sunmadan önce açıklama yapan Adriansyah ise herhangi bir usulsüzlük yapmadığını savundu. Elektrik kesintilerine ilişkin yürütülen soruşturmada neden hedef alındığını anlamadığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA KRİTİK SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYORDU

58 yaşındaki Febrie Adriansyah, 2022 yılında özel suçlardan sorumlu başsavcı olarak göreve atanmıştı.

Görev süresince devlete ait sigorta şirketleri Asabri ve Jiwasraya'daki yolsuzluk iddiaları, devlet enerji şirketi Pertamina'daki usulsüz yakıt ithalatı soruşturması ile eski Ticaret Bakanı Thomas Lembong hakkındaki yolsuzluk dosyalarında görev aldı.

Adriansyah ayrıca Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun ücretsiz okul yemeği programını yürüten Ulusal Beslenme Ajansı'na ilişkin yolsuzluk soruşturmasını da denetliyordu.