Endonezya' daki kamyon kamyon kazasında 17 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’ da 29 kişiyi taşıyan aşırı yüklü bir kamyonun kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 29 kişiyi taşıyan aşırı yüklü bir kamyonun kayalıklara çarpması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya’nın Batı Papua eyaletinde 29 kişinin bulunduğu aşırı yüklü bir kamyon, eyalet başkent Manokwari’ye doğru seyir halindeyken kayalıklara çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis şefi Parisian Herman Gultomrak, feci kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.Gultomrak, madenciler ve ailelerinin Paskalya’yı kutlamak için yolda olduğunu kaydetti. 13 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyleyen Gultomrak, 4 kişinin kaldırıldığı hastanede öldüğünü ifade etti.
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