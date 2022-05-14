Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı

Japon petrol tedarikçisi Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı.

AA
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:42
Eneos, Rusya'dan ithalatı sonlandırdı
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Japonya'nın en büyük petrol tedarikçilerinden Eneos Holdings, Rusya'dan petrol ithalatını durdurduğunu bildirdi.

Eneos Başkanı Saito Takeşi, son nakliyatın nisanda gönderildiğini belirterek, bunun akabinde Rusya'dan yeni nakliyatın yapılmayacağını aktardı.

Saito Takeşi, Rus petrolünün, Eneos'un toplam ithalatının yüzde 5'inden daha azına denk geldiğini kaydederek, firmanın Orta Doğu dahil alternatif ülke kaynaklarına yöneleceğini kaydetti.

Japon petrol tedarikçilerinden Idemitsu Kosan da Rusya'dan ithalatı durdurmayı planladıklarını duyurdu.

Tokyo hükümeti, G7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda ülkede, Rus petrol ithalatını yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.


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