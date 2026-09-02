Engelli bakım evinde cinsel saldırı: Eski müdüre 15 yıl ceza

Güney Kore’de bir mahkeme, engelli bireylere hizmet veren bir bakım evinin eski müdürünü birden fazla sakine cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Soyadı Kim olarak açıklanan sanığın, başkent Seul’ün batısındaki Incheon kentinde bulunan Saekdongwon adlı bakım merkezinde kalan üç kişiye cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. Kararın temyize açık olduğu bildirildi.

Polis, ağır zihinsel engelli bir kadının geçen yıl şubat ayında yaşadıklarını anlatmasının ardından Kim hakkında soruşturma başlattı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Güney Kore hükümeti, ülke genelinde engelli bireylerin kaldığı 1507 bakım tesisinde inceleme başlattı. Denetimlerde 33 şüpheli istismar vakası tespit edildi.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Saekdongwon’daki olayları “devletin varlık nedenini sorgulatacak kadar ciddi bir mesele” sözleriyle değerlendirmişti.

20 KADININ DAHA İSTİSMARA UĞRAMIŞ OLABİLECEĞİ BELİRLENDİ

Ganghwa ilçesi yönetiminin yaptırdığı kapsamlı incelemede, bakım merkezinde halen kalan veya geçmişte burada yaşamış 20 kadın sakinin daha cinsel istismara uğramış olabileceği tespit edildi.

Olay, Güney Kore’de özellikle engelli bireyleri cinsel saldırılardan korumaya yönelik yasaların 2011 yılında güçlendirilmiş olmasına rağmen böyle bir skandalın nasıl yaşanabildiği konusunda tartışma yarattı.

Kim’in eylemlerinin uzun süre nasıl fark edilmediği de kamuoyunda sorgulanan başlıklardan biri oldu.

Ganghwa ilçe yönetimi Saekdongwon’un kapatılması yönünde karar alırken, Incheon kent yetkilileri merkezi işleten vakfın ruhsatını iptal etti.

Ancak tesiste kalan kişilerin başka merkezlere nakledilmesi ve bağımsız yaşam düzenlemelerinin tamamlanması amacıyla kapatma işlemi ertelendi.

Merkezi işleten vakıf ise ruhsatının iptal edilmesine karşı idari dava açtı.