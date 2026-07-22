Epstein bağlantılı 'model avcısı' evinde ölü bulundu

Jeffrey Epstein dosyalarında adı binlerce kez geçen model yetenek avcısı Daniel Siad, Fransa’daki evinde ölü bulundu.

Nanterre Savcılığı, 69 yaşındaki Siad’ın pazartesi günü Paris’in kuzeybatısındaki Colombes banliyösünde bulunan evinde hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Siad’ın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla pazartesi akşamı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kesin ölüm nedeninin tespiti için Siad’ın cesedine otopsi yapılacağı bildirildi. Yetkililer, ölümün koşullarına ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

ADI EPSTEIN DOSYALARINDA BİNLERCE KEZ GEÇTİ

Siad’ın adı, ABD hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein dosyalarında binlerce kez yer aldı.

Epstein’ın mağdurlarından biri olan ve güvenlik gerekçesiyle gerçek adı açıklanmayan Anya, daha önce BBC’ye yaptığı açıklamada, kendisini Epstein ile Siad’ın tanıştırdığını ileri sürmüştü.

Siad, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein’ın oluşturduğu tehditten haberdar olmadığını savunmuştu.

BBC’nin 18 Temmuz’da yayımlanan araştırması öncesinde Siad’ın avukatı, müvekkilinin konuya ilişkin yorum yapamayacağını bildirmişti. Siad ise önceki açıklamalarında Epstein’ın tehlikeli biri olduğunu bildiği yönündeki iddiaları reddetmişti.