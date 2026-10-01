Epstein dosyaları Norveç siyasetini sarstı: Başbakan dahil 11 isim mercek altında

Norveç Parlamentosu, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu öne sürülen ilişkiler ve kamu kaynaklarından sağlanan fonlar nedeniyle Başbakan Jonas Gahr Stoere’nin de aralarında bulunduğu 11 mevcut ve eski üst düzey bakan hakkında inceleme başlattı. Parlamento komisyonundaki açık oturumlar çarşamba günü başladı.

ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında milyonlarca Epstein belgesini kamuoyuna açmasının ardından Norveç’te siyaset, diplomasi ve kamu fonlarının kullanımı tartışma konusu oldu. Belgelerde politikacılar, diplomatlar ve iş insanlarıyla kurulan bağlantılara ilişkin yeni bilgiler yer aldı.

Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, Norveç Dışişleri Bakanlığı’nın 1997-2018 yılları arasında International Peace Institute’a (IPI) 130 milyon kronun üzerinde kaynak aktarması.

New York merkezli düşünce kuruluşu, 2005-2020 yılları arasında Norveçli diplomat Terje Rød-Larsen tarafından yönetildi. Resmi kayıtlara göre kuruma verilen toplam destek 130,6 milyon kronu buldu.

Stoere ise 2005-2012 yılları arasında Norveç Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

RØD-LARSEN’İN EPSTEIN BAĞLANTILARI GÜNDEMDE

1990’lı yıllardaki Orta Doğu barış görüşmelerinde önemli rol oynayan Terje Rød-Larsen’in adı da Epstein dosyalarında yer aldı.

Rød-Larsen daha önce Epstein ile yakın ilişkisinden ve ondan aldığı kişisel krediden dolayı özür dilemiş, 2020’de IPI’daki görevinden ayrılmıştı. Norveç’te yürütülen soruşturmalar, bu ilişkilerin kamu görevi ve kamu kaynakları açısından herhangi bir usulsüzlüğe yol açıp açmadığını incelemeyi amaçlıyor.

Başbakan Jonas Gahr Stoere, Parlamento komisyonunda verdiği ifadede Epstein ile herhangi bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Stoere, ortaya çıkan vakaların Dışişleri Bakanlığı’nın tamamını kapsayan “sağlıksız bir kültür” olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Ayrıca bildiği kadarıyla Epstein’ın Norveç’in dış politikası, kalkınma yardımları ya da hükümet kararları üzerinde etkisinin bulunmadığını belirtti.

“KAMU GÜVENİ SÖZ KONUSU”

Parlamento Denetim ve Anayasa İşleri Komitesi’ndeki oturumlara başkanlık eden Jonas Andersen Sayed, dosyanın yalnızca bireysel ilişkilerle sınırlı olmadığını söyledi.

Sayed, Epstein ile bağlantılı bazı isimlerin “çok kötü muhakeme” sergilediğini belirterek, meselenin kamuoyunun tüm sisteme duyduğu güveni ilgilendirdiğini vurguladı.

Parlamento önünde ifade vermeyen bazı üst düzey Norveçli isimler hakkında ise ayrı polis soruşturmaları yürütülüyor.

Eski Başbakan Thorbjoern Jagland, Terje Rød-Larsen ve eski diplomat Mona Juul, yolsuzluk iddiaları kapsamında soruşturulan isimler arasında yer alıyor. Üç isim de herhangi bir suç işledikleri yönündeki iddiaları reddetti.

SORUŞTURMA 2028’E KADAR SÜRECEK

Norveç Parlamentosu ayrıca Epstein bağlantılarını daha geniş kapsamda incelemek üzere bağımsız bir komisyon kurdu.

Komisyonun, Norveç diplomasisi ve kamu yönetimindeki ilişkileri uzun dönemli olarak inceleyerek nihai raporunu 31 Ocak 2028’e kadar sunması bekleniyor.