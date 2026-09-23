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Erdoğan'a Zeki Müren’li karşılama: 19 Mart Platformu’ndan Times Square’de Lgbti+ mesajı

Erdoğan'a Zeki Müren’li karşılama: 19 Mart Platformu’ndan Times Square’de Lgbti+ mesajı

23.09.2026 13:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan'a Zeki Müren’li karşılama: 19 Mart Platformu’ndan Times Square’de Lgbti+ mesajı

19 Mart Platformu, Türkiye’de “Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+'lara yönelik gerçekleştirilen operasyonları protesto etmek amacıyla New York Times Square’deki dijital panolarda bir kez daha ilan yayımladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’ta bulunduğu günlerde, gökkuşağı renkleriyle çevrelenmiş, peluş kıyafetli bir Zeki Müren fotoğrafı ile İngilizce “We Will Always Be Here” — “Biz Hep Burada Olacağız” mesajı Times Square’de yayımlandı.

İlanın, Türkiye’de LGBTİ+ varoluşunun baskı, gözaltı, tutuklama ve sansür yoluyla ortadan kaldırılamayacağını vurgulamak amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Times Square’de gösterilen pano, sosyal medyada “Erdoğan ABD’de Zeki Müren’le karşılandı” yorumlarına yol açtı.

Türkiye’de LGBTİ+ toplumunu hedef alan son operasyonlar, uluslararası ve yerel insan hakları ve dayanışma örgütleri tarafından da protesto edildi.

Washington DC, New York, Londra, Madrid, Berlin ve Buenos Aires’in de aralarında bulunduğu kentlerde Türkiye’nin büyükelçilikleri ve başkonsoloslukları önünde gösteriler düzenlendi.

19 Mart Platformu, LGBTİ+ olmanın ve LGBTİ+ haklarını savunmanın suç olmadığını bir kez daha hatırlatırken; gözaltına alınanların serbest bırakılmasını, tutuklamaların sona erdirilmesini, dernekler ve destekçi kurumlar üzerindeki baskıların kaldırılmasını, internet siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engellerinin iptal edilmesini talep etti.

İlgili Konular: #Destek #LGBTİ+ #19 mart

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