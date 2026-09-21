Erdoğan, BM 81. Genel Kurulu için New York'ta

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrine geldi.

Erdoğan’ı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimî Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve diğer ilgililer karşıladı.

KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.