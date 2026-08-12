Erdoğan’dan 'Mekke Anlaşması' mesajı: 'Hiçbir ülkeyi hedef almıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ghassan Charbel’in yazılı sorularını yanıtladı.

Erdoğan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın geçen hafta imzaladığı “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”ndan Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime, Suudi Arabistan ile ilişkilerden Lübnan ve Suriye’deki gelişmelere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın ABD ile İran arasındaki gerilimin bir sonucu olarak değerlendirilmesinin yanlış olacağını söyledi.

Anlaşmanın uzun süredir bölge ülkeleri arasında yürütülen görüşmelerin sonucu olduğunu belirten Erdoğan, temel amacın ortak güvenliği ve caydırıcılığı güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Şartı’nın meşru müdafaa hakkını düzenleyen 51. maddesine dayandığını belirten Erdoğan, mekanizmanın başka “kardeş ülkelere” de açık olduğunu söyledi.

Anlaşma kapsamında taraflardan birinin güvenliğine yönelik tehdidin diğer tarafların güvenliğine yönelik tehdit olarak değerlendirileceğini belirten Erdoğan, bunun yalnızca askeri boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurguladı.

“BÖLGENİN SORUNLARINI BÖLGE ÜLKELERİ ÇÖZMELİ”

Erdoğan, Ortadoğu ülkelerinin kendi güvenlik ve istikrarları konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, bölgesel sorunların dışarıdan dayatılan formüller yerine bölge ülkelerinin ortak iradesiyle çözülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin dışlayıcı bloklar oluşturulmasından yana olmadığını ifade eden Erdoğan, egemenliğe, toprak bütünlüğüne, karşılıklı güvene ve ortak çıkarlara dayanan bölgesel bir işbirliği mekanizmasını savunduklarını dile getirdi.

“DÜNYA EKONOMİSİNİN CAN DAMARLARINDAN BİRİ”

Hürmüz Boğazı’nın küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret açısından stratejik önemine dikkat çeken Erdoğan, bölgedeki gerilimin etkilerinin yalnızca Ortadoğu ile sınırlı kalmadığını söyledi.

Erdoğan, beklentilerinin mevcut gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve Hürmüz Boğazı’nın güvenli, istikrarlı ve kesintisiz biçimde uluslararası ticarete hizmet etmeye devam etmesi olduğunu belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN İLE “STRATEJİK İLİŞKİ”

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilere de değinen Erdoğan, iki ülke arasındaki bağları “stratejik ilişki” olarak tanımladı.

Siyasi diyaloğun yanı sıra ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayisi, enerji ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirildiğini belirten Erdoğan, gelecek dönemde ilişkileri “çok daha ileri seviyelere” taşıyacak adımlar atılacağını söyledi.

İSRAİL’E LÜBNAN ÇAĞRISI

Lübnan’daki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ülkenin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının “acilen durması” gerektiğini söyleyen Erdoğan, Lübnan’ın dış müdahalelerin ve bölgesel güç mücadelelerinin sahasına dönüşmesine karşı olduklarını ifade etti.

“YENİ BİR DÖNEMİN EŞİĞİNDE”

Erdoğan, Suriye’de yaşanan değişimi “tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğini desteklediğini yineleyen Erdoğan, yeni dönemin kalıcı barış, istikrar ve yeniden yapılanmanın önünü açmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturacak herhangi bir örgüt ya da yapının Suriye’nin kuzeyinde veya ülkenin başka bir bölgesinde varlık göstermesine izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, Ankara’nın Suriye’nin yeniden ayağa kalkması için bölgesel ve uluslararası ortaklarla çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.