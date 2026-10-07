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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

7.10.2026 15:05:00
Güncellenme:
AA
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Erdoğan ile Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.

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