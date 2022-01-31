Erdoğan’dan kritik ziyaret

31 Ocak 2022 Pazartesi, 02:00

ABD ve NATO ile Rusya arasında gerilimin sürdüğü ortamda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta Ukrayna’yı ziyaret edecek. Erdoğan, beraberinde çok sayıda bakanla birlikte Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına katılmak üzere 3 Şubat’ta Kiev’de olacak.

Ankara ile Kiev arasındaki işbirliğinin temelini oluşturan ve iki ülke cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında her yıl yapılan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarının onuncusu düzenlenecek. 3 Şubat ise iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 30. yıldönümü. Toplantı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı büyük askeri yığınak ve Batı’nın buna gösterdiği tepkiyle yükselen tansiyonun gölgesinde gerçekleşecek.

İki ülke arasındaki savunma sanayii işbirliği de toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak. Türkiye’nin hava ve deniz platformlarında kullanılacak motorların temini için Ukrayna’yla çeşitli anlaşmaları bulunuyor. Ayrıca Baykar Savunma’nın ürettiği Bayraktar SİHA’ların ihraç edildiği ilk Avrupa ülkesi olan Ukrayna ile SİHA’ların bu ülke üretimi için de imzalanmış bir anlaşma var. Ukrayna’ya SİHA satışı, Rusya’nın Türkiye’ye açıkça tepki gösterdiği konular arasında yer alıyor.

DİPLOMASİ ÇAĞRISI

Türkiye ile Ukrayna arasında yeni anlaşmaların da imzalanması bekleniyor. Bunlar arasında 2011’den bu yana müzakereleri süren serbest ticaret anlaşması da bulunuyor. Ukrayna tarafı yakın zamanda serbest ticaret anlaşması imzalama isteklerini dile getirmişti.

2014’teki Donbass krizi ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhakından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Türkiye, son gerilimde Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapabileceği mesajları vermiş, bu teklif Ukrayna tarafından olumlu karşılanmıştı. Ancak Rusya tarafından yanıtsız bırakılmıştı. Türkiye’nin zirvede de krizin diyalog yoluyla çözülmesi yönünde mesaj vermesi bekleniyor.

Öte yandan Ukrayna’nın doğusundaki gerginliğin giderilmesine yönelik görüşmeler için oluşturulan ve son toplantısını iki yıl önce yapan Ukrayna-Rusya-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üçlü Temas Grubu’nun yeni toplantısına da Türkiye’nin evsahipliği yapmasının gündemde olduğu belirtiliyor. Ukrayna’nın, Belarus’un başkenti Minsk’te yapılmasını istememesi nedeniyle yeni bir yerde yapılacak temas grubu toplantılarının İstanbul’da yapılmasına yönelik AGİT’in bir teklifi olduğu, Türkiye’nin de buna olumlu yanıt verdiğini daha önce Cumhuriyet gündeme getirmişti. Ancak Türkiye, yapılması durumunda Ukrayna-Rusya-AGİT üçlü temas grubuna sadece ev sahipliği yapacak, bu kapsamda arabulucu bir rol üstlenmeyecek.

Türkiye’nin şubat ayı içinde Rusya ile de Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in toplantı için Türkiye’ye geleceğini, ancak toplantının tarihinin, Putin’in Çin’in başkenti Pekin’de yapılacak 2022 Kış Olimpiyatları’na katılmasından sonra belirleneceğini açıklamıştı.