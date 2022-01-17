Erdoğan'ın ziyareti öncesi Arnavutluk Başbakanı'ndan kritik açıklama

17 Ocak 2022 Pazartesi, 10:57

Avrupa Birliği’ne 2009’da başvuran ve 2014’te başvuru süreci işleme alınarak 2020’de başvuru üyelik görüşmelerinin başladığı Arnavutluk’ta bekleyiş devam ederken, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2022’nin ilk yurt dışı ziyaretini bölgeye gerçekleştirecek.

Sözcü'nün haberine göre; Erdoğan’ın ziyaretinden saatler önce ülkenin 2013’ten beri başbakanı olarak görev alan Edi Rama, İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times’a konuştu. Rama, AB’ye üyelik sürecinde olan batı Balkan ülkelerine çağrıda bulunarak, “Dış güçlerden gelen teklifleri reddedin ve Avrupa Birliği üyeliği hayaline inancınızı sürdürün” dedi.

'TÜRKİYE' DEMEDİ AMA…

Rama, Avrupa Birliği üyelik sürecinde beklemenin can sıkıcı olduğunu söyledi. Financial Times’ta yer alan haberde, “Rusya, Çin ve Türkiye bölgede etkisini artırmaya çalışıyor. Rama bu tür taliplerin ki kendisi hiçbirinin adını dile getirmedi, uygun olmadığını söyledi” ifadesi kullanıldı. Rama’nın açıklamanın devamında ise, “Diğer ülkeler para, yatırım ve hatta havyar getirebilir fakat bu ülkeler işleyen ve özgür bir ülke inşa etmek için ihtiyacınız olan şeyleri getiremez” dediği kayıtlara geçti.

Rama, Arnavutluk ile birlikte Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Karadağ’ın AB üyeliğine aday olduğunu Kosova ve Bosna-Hersek’in ise potansiyel aday olduğuna dikkat çekerken, “Arnavutlar Brüksel’le hayal kırıklığı yaşadı” dedi. Rama, Arnavutluk’un geçmişte Rusya ve Çin ile yakınlaştığına dikkat çekerken, “Biz yeni bir evlilik arıyoruz, eskilerle düşünmüyoruz. Elbette bu tür bir evlilik zor olacak” dedi.