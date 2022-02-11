Erişim sorunu ardından Twitter'dan ilk açıklama geldi

11 Şubat 2022 Cuma, 21:41

Twitter, cuma günü yaptığı açıklamada, çok sayıda uygulama programlama arayüzü (API) hatası yaşandığını ve şu anda sorunu araştırdığını duyurdu.

Kullanıcı tarafından gönderilen hatalar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan durum raporlarını derleyerek kesintileri izleyen Downdetector isimli internet sitesi, 48.000'den fazla "kullanıcı kesinti raporu" olduğunu ortaya koydu.

Mikro blog sitesi "https://api.twitterstat.us" ise sitesindeki durum sayfasında, kullanıcıların üzerindeki etkinin kapsamını henüz belirlemediğini duyurdu.

Reddit'teki bazı kullanıcılar, Twitter hesaplarından çıkış yapılmasından şikayet ederken, diğerleri de tweet gönderemediklerini veya alamadıklarını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre, Twitter ayrıca, yorum talebine hemen yanıt vermedi.