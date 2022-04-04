Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:35

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 3 Nisan saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusu tarafından ateş altına alındığını bildirdi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği ve Azerbaycan'ın herhangi bir kaybının bulunmadığı dile getirildi.