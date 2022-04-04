Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 3 Nisan saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusu tarafından ateş altına alındığını bildirdi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği ve Azerbaycan'ın herhangi bir kaybının bulunmadığı dile getirildi.
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