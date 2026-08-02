Ermenistan'da hükümet istifa etti

Ermenistan'da yeni seçilen Ulusal Meclis, başkent Erivan'da ilk oturumunu gerçekleştirirken, ülke anayasası uyarınca hükümet resmen istifa etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, yayımladığı video mesajında, Anayasa'ya işaret ederek hükümetin görevini bıraktığını duyurdu.

Paşinyan, "Anayasa'nın 158. Maddesi uyarınca hükümet, yeni seçilen Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün istifa eder," ifadelerini kullandı

Ermenistan Anayasası'na göre istifa eden hükümet, yeni kabine oluşturulana kadar ülkeyi geçici hükümet statüsüyle yönetmeye devam edecek.

Yeni hükümetin kurulmasının ardından yürütme yetkisi resmen yeni kabineye devredilecek.

İLK OTURUMA DAMGA VURAN TARTIŞMA

Yeni parlamentonun ilk oturumu, yalnızca hükümetin istifasıyla değil, aynı zamanda tarihi bir protokol değişikliğiyle de gündeme geldi.

Ülke tarihinde ilk kez Ermeni Apostolik Kilisesi ruhani lideri ve Tüm Ermenilerin Katolikosu II. Karekin, parlamentonun açılış oturumuna davet edilmedi.

Bu karar, muhalefet milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu.

KİLİSE - PAŞİNYAN GERİLİMİ

Ermeni Apostolik Kilisesi son yıllarda Paşinyan hükümetinin en güçlü iç muhaliflerinden biri olarak öne çıkıyor.

Katolikos II. Karekin, özellikle Ermenistan'ın güvenlik politikaları ve Azerbaycan ile ilişkileri konusunda hükümeti defalarca eleştirirken, Başbakan Paşinyan da üst düzey din adamlarını siyasete müdahale etmekle suçlamıştı.

Kilise ile hükümet arasındaki gerilim, özellikle Karabağ süreci ve Azerbaycan'la yürütülen normalleşme politikalarının ardından daha da derinleşmiş durumda.