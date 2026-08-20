Esad’ın eski generali Suriye’ye teslim edildi

Lübnan makamları, Esad döneminde Suriye ordusunda üst düzey görevlerde bulunan Tümgeneral Adel Issa’yı cinayet ve işkence dahil çeşitli suçlamalarla yargılanmak üzere HTŞ kontrolündeki Şam yönetimine teslim etti.

Bu adım, Beşar Esad’ın 2024’te devrilmesinden bu yana Lübnan’ın eski rejime bağlı üst düzey bir askeri yetkiliyi Suriye’ye ilk kez iade etmesi olarak kayıtlara geçti.

Suriye İçişleri Bakanlığı, daha önce Suriye ordusunun 17. Tümeni’ni komuta eden ve ardından Deyrizor’daki kara kuvvetlerinde görev yapan 67 yaşındaki Issa’nın Lübnan makamlarınca Suriye’ye teslim edildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Issa hakkında kasten öldürme, bir suçun işlenmesini kolaylaştırma, birden fazla kişinin ölümüne neden olma, ölümle sonuçlanan işkence ile iç savaş ve mezhep çatışmasını körüklemeye yönelik suçlamalar bulunuyor.

Issa’nın dosyasının Şam’daki sevk hakimliğine gönderildiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından davanın ceza mahkemesine taşınabileceği belirtildi.

Reuters’a konuşan ve süreci bilen iki kaynak ise Issa’nın Lübnan’da gözaltında tutulduğu sırada hakkındaki suçlamaları reddettiğini aktardı.

SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖZALTINA ALINDI

Issa’nın 8 Ağustos’ta Beyrut’taki Suriye Büyükelçiliğine resmi evrak işlemleri için gittiği sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynaklara göre büyükelçilik yetkilileri, Issa hakkında Suriye’de yakalama kararı bulunduğunu Lübnan savcılığına bildirdi. Bunun üzerine Lübnan güvenlik birimleri eski generali gözaltına aldı.

Issa’nın teslim edilmesi, Şam yönetiminin aylardır Lübnan üzerindeki baskısını artırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Reuters, ocak ayında Suriye makamlarının Lübnan güvenlik birimlerine 200’den fazla eski üst düzey subayın yer aldığı bir liste verdiğini bildirmişti. Şam yönetimi, bu kişilerin Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Lübnan’a kaçtığını düşünüyor.

Üst düzey bir Suriyeli güvenlik yetkilisinin de aralık ayında Beyrut’a giderek söz konusu kişilerin bulundukları yerler, hukuki durumları ve olası iade süreçleri konusunda görüşmeler yaptığı aktarılmıştı.