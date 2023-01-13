Esad'dan Türkiye'ye mesaj: İşgale son verilmesi ve teröre desteğin kesilmesi gerekiyor

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 08:17

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 09:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya geldi.

Aleksandr Lavrentiev ve Beşar Esad, "Suriye-Rusya stratejik ilişkilerinin seyrini ve iki dost ülke ve halkın çıkarlarına hizmet eden tüm alanlarda gelişimlerine yönelik mekanizmaları" görüştü.

Beşar Esad, görüşmede, Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanları arasındaki son görüşmeler gibi toplantıların somut sonuçlar getirmesi için Moskova ve Şam arasında dikkatli bir ön çalışma ve koordinasyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden toplantı sonrasında yapılan açıklamada "Bu tür toplantıların etkili olabilmesi ve Suriye'nin beklediği somut hedeflere ulaşılabilmesi için Rusya ve Suriye arasında önceden koordinasyon ve planlama yapılarak hazırlanması gerekmektedir" denildi.

Bu tür sonuçların "(Suriye topraklarının) işgaline son verilmesini ve terörizme desteğin sona erdirilmesini" içerdiği vurgulandı.

"DIŞİŞLERİ DÜZEYİNDE TAKİP EDİLMELİ"

Lavrentiev, ülkesinin Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanlarını bir araya getiren üçlü toplantıyı "olumlu" değerlendirdiğini dile getirdi.

Lavrentiev ayrıca, bu toplantıların "dışişleri bakanları düzeyinde takip edilmesinin ve geliştirilmesinin önemli olduğunu düşündüğünü" belirtti.