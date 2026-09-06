Eski ABD Savunma Bakanı’ndan İran savaşı uyarısı: 'Trump’ın önünde üç seçenek var'

Eski ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Washington ile Tahran arasındaki savaşın kısa vadede sona ermesini beklemediğini belirterek çatışmaların en az altı ay daha devam edebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Barack Obama döneminde CIA Direktörlüğü de yapan Panetta, Guardian’a verdiği röportajda ABD ile İran arasında ciddi bir çıkmaz oluştuğunu ve savaşı sona erdirebilecek seçeneklerin giderek azaldığını söyledi.

Panetta, mevcut tablonun Irak ve Afganistan’da yaşananlara benzer şekilde uzun süre devam eden ve net bir siyasi sonuç üretmeyen yeni bir Ortadoğu savaşına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Panetta, tarafların mevcut tutumlarını sürdürmesi halinde savaşın önümüzdeki altı ay içinde çözülmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtti.

ABD ile İran’ın ne kapsamlı müzakereye ne de geri adım atmaya hazır göründüğünü savunan Panetta, karşılıklı saldırıların mevcut çıkmazı daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Eski Savunma Bakanı, bu senaryonun Washington’ı Ortadoğu’da yeni bir uzun süreli savaşa sürükleyebileceğini söyledi.

PENTAGON’DAKİ GERİLİME DİKKAT ÇEKTİ

Panetta, ABD ordusunun İran savaşıyla mücadele ettiği dönemde Pentagon’daki yönetim tartışmalarına da dikkat çekti.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’ın görevinden ayrılmasının ardından konuşan Panetta, askeri komuta yapısında yaşanan gerilimin savaşın yönetimine ilişkin soru işaretlerini artırdığını savundu.

ABD askerlerinin, komuta kademesinde ciddi tartışmalar yaşandığı bir dönemde savaşa gönderildiğini belirten Panetta, bu tablonun Washington’ın rakiplerine “zayıflık” mesajı verebileceğini ileri sürdü.

Panetta, yalnızca İran’ın değil, Çin, Rusya ve Kuzey Kore gibi ülkelerin de ABD’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Washington’ın askeri gücünü etkili şekilde kullanma kapasitesine ilişkin oluşabilecek bir zayıflık algısının ABD’nin rakiplerini cesaretlendirebileceğini savunan Panetta, bunun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Savunma Bakanlığının düzensizlik içinde olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kurumun Pete Hegseth yönetiminde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

PANETTA’YA GÖRE TRUMP’IN ÖNÜNDE ÜÇ SEÇENEK VAR

Panetta, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda seçeneklerinin giderek daraldığını savunarak üç olası senaryoya işaret etti.

İlk seçeneğin ABD’nin savaştan çekilmesi olduğunu belirten Panetta, bunun Trump açısından savaşın başarısız olduğunu kabul etmek anlamına gelebileceğini ve böyle bir adımın düşük ihtimal olduğunu söyledi.

İkinci seçeneğin mevcut çıkmazın sürdürülmesi olduğunu ifade eden Panetta, bu durumda ABD ile İran’ın karşılıklı saldırılara devam edeceğini ancak daha büyük çaplı bir savaşı tetiklemekten kaçınmaya çalışacağını belirtti.

Panetta’ya göre bu senaryo, çatışmanın yıllarca sürebilecek yeni bir Ortadoğu savaşına dönüşmesi riskini taşıyor.

Panetta’nın sıraladığı üçüncü seçenek ise Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolün değiştirilmesi.

İran’ın boğazı kapatma veya ticari geçişi aksatma kapasitesinin Tahran’ın Washington karşısındaki en önemli kozlarından biri olduğunu belirten Panetta, ABD’nin stratejik önceliğinin Hürmüz Boğazı’nın güvenli biçimde açık tutulması olması gerektiğini savundu.

Panetta, Washington’ın savaşın hedeflerini yeniden tanımlamaması halinde karşılıklı saldırılarla devam eden mevcut çıkmazın sürmesinin daha olası olduğunu söyledi.

TRUMP’IN İRAN POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Panetta, Trump’ın daha önce savaşın sona ermesine yönelik bir anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamalarını da eleştirdi.

ABD Başkanı’nın İran konusunda verdiği mesajların Washington’ın güvenilirliğine zarar verdiğini savunan Panetta, yönetimin askeri ve siyasi hedeflerini daha açık şekilde ortaya koyması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise hafta içinde yaptığı açıklamada İran ile yaşanan askeri çatışmayı “savaş” olarak nitelendirmediğini söyledi.

Vance, çatışmaların kasım ayında yapılacak ara seçimlere kadar sona erip ermeyeceği sorusuna ise bunu bilmediği yanıtını verdi.

USS ABRAHAM LINCOLN’Ü ÖRNEK GÖSTERDİ

Panetta, savaşın ABD askeri personeli üzerindeki etkilerine de dikkat çekti.

USS Abraham Lincoln uçak gemisinin uzun süren görevini örnek gösteren Panetta, askerlerin süresiz biçimde savaş bölgesinde tutulamayacağını ve personel rotasyonunun daha iyi planlanması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 5 bin personeli bulunan USS Abraham Lincoln, İran’a karşı yürütülen operasyonlarda görev yaptıktan sonra aylar süren kesintisiz deniz görevinin ardından Tayland’a ulaştı.

Uzun görev sürecinde mürettebatın yaşam koşulları ve ruh sağlığına ilişkin endişeler de gündeme geldi.

Panetta, Pentagon’un yalnızca savaşın askeri boyutuna değil, görev yapan askerlerin fiziksel ve psikolojik koşullarına da daha fazla odaklanması gerektiğini vurguladı.