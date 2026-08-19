Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi’den savaş politikasına eleştiri: Toplum ham duygularla yönetilemez

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, ülkede bazı kesimlerin İran’ın “varlığını ve geleceğini savaşta gördüğünü” belirterek bu yaklaşımı eleştirdi.

İran’ın Fars haber ajansına göre Hatemi, ABD ile olası bir çatışmaya ilişkin söylemleri sorgulayarak, ülke yönetiminin duygusal tepkiler yerine uzun vadeli çıkarları gözetmesi gerektiğini söyledi.

Hatemi, İran’da bazı çevrelerin ABD’ye karşı daha sert ve doğrudan bir askeri mücadeleyi savunduğuna işaret etti:

“Bazıları, ‘Önce Amerika’ya burada ders vereceğiz, ardından Amerika’nın kalbine gidip orada savaşacağız’ diyor. Peki bu hangi gerçekliğe dayanıyor?”

Eski Cumhurbaşkanı, savaş söylemlerinin ülkenin mevcut koşulları ve çıkarları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“TOPLUM HAM DUYGULARLA YÖNETİLEMEZ”

İranlı bir komutanın öldürülmesinin kendisini de derinden etkilediğini belirten Hatemi, buna rağmen devlet yönetiminde duyguların belirleyici olmaması gerektiğini söyledi.

Hatemi, “Benim de duygularım incindi. İnsan neredeyse kan ağlayacak hale geliyor. Ancak bir toplum ham duygularla yönetilemez” dedi.

Hatemi, İran yönetiminin alacağı kararlarda ülkenin, siyasi sistemin ve toplumun uzun vadeli çıkarlarını dikkate alması gerektiğini belirtti.

Eski Cumhurbaşkanı, savaş ve çatışma politikalarının duygusal tepkiler üzerinden değil, sonuçları ve ülkeye olası etkileri değerlendirilerek şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.