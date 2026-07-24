Eski İranlı bakandan Mossad iddiası: Önce aradı, sonra hatlar patladı

İran basınına göre Ovci, 2024 yılında ülkesindeki doğal gaz boru hatlarına yönelik saldırılar hakkında açıklamada bulundu.

Ovci, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke geneline yayılan 10 ana doğal gaz hattımız bulunuyor. Ocak 2024’te bir gün Mossad beni aradı ve 'Bu gece havai fişek gösterisi düzenleyeceğiz, 3+5 kaç yapar?' diye sordu. Ben de 8 dedim. Ardından 'Tamam 8 numaralı doğal gaz hattını vurduk' dediler."

Eski Bakan, ilgili yerleri aradığını ve haberi teyit ettğini vurgulayarak "Tam üzerimi giyiniyorken beni yine aradılar bu sefer '4+5 kaç yapar?' diye sordular. Ben de 9 dedim. O zaman '9 numaralı doğal gaz hattını da patlattık' dediler. Sonra üçüncü doğal gaz hattını da patlattılar" diye konuştu.