Eski İsrail Başbakanı Bennett’ten Batı Şeria itirafı: 'Yahudi terörü'

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde "Birlikte Listesi" aday tanıtım programında konuşan Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin konuştu.

Bennett, "Eğer biri, içinde insanlar varken masum Arapların evini yakmaya gelirse, bu elbette Yahudi terörizmidir" ifadesini kullandı.

Eylemin milliyetçi nedenlerle yapılması durumunda tam tanımın bu olduğunu belirten Bennett, bunun "İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine de bir faydası olmayacağını" söyledi.

Bennett, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile birlikte Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.