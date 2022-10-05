Eski İtalya Başbakanı'ndan AB'ye tepki: Ukrayna'da barış için aktif bir rol oynamadı
İtalya'nın eski Başbakanı Conte, Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'da barış için "aktif bir rol oynamadığını" savundu.
İtalya'nın eski Başbakanı Giuseppe Conte, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Giuseppe Conte, savaşla ilgili Papa Francis'in barış çağrılarını hatırlatarak, "Papa Francis'in sözleri kesinlikle uluslararası toplumu zayıflatmıyor" dedi.
Conte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere edilmesinin mümkün olmadığına dair imzaladığı kararnameyi "şaşırtıcı" buldu.
İtalya'nın savaşta arabulucu rolü oynaması gerektiğini belirten Conte, "Şimdiye kadar Avrupa, Ukrayna'da barış için aktif bir rol oynamadı. Ne yazık ki bu Anglo-Amerikan stratejisi tamamen boş görünüyor ve bu beni gelecekteki jeopolitik senaryolar için endişelendiriyor" dedi.
ALMANYA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Conte, "Avrupa topraklarında bir savaştan bahsediyoruz. Bu süreçte tüm Avrupa Birliği için bir güvenilirlik çöküşü bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için önerilerini belirten Conte, "AB, Vatikan'ın tam katılımıyla Birleşmiş Milletler himayesinde Avrupa'da düzenlenecek uluslararası bir barış konferansını teşvik etmelidir" çağrısında bulundu.
Conte, Almanya'nın yaklaşımının gerçek bir Avrupa dayanışması yönünde olmadığını savunarak, "Zaten askeri harcamalara 100 milyarlık bir yatırım başlatarak, en kötü şekilde hareket etmek istediğini gösterdi" dedi.
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