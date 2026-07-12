Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani 74 yaşında öldü

Katar Emiri Divanı, eski Katar Emiri ve mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Emirlik Divanı tarafından yayımlanan açıklamada, "Allah'ın takdir ve hükmüne teslimiyetle, ülkemiz büyük bir kayıp yaşamıştır. Allah rahmet eylesin. Baba Emir Hazretleri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani bu sabah vefat etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani

1995 yılında iktidara gelen Şeyh Hamad, 2013 yılına kadar Katar'ı yönetti. Görev süresi boyunca ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşümüne öncülük ederek Katar'ın uluslararası alandaki etkisini önemli ölçüde artırdı.

Özellikle enerji sektörüne yaptığı yatırımlar ve uluslararası ortaklıklar sayesinde Katar, dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatçılarından biri haline geldi.

2013'TE GÖREVİ OĞLUNA DEVRETTİ

Şeyh Hamad döneminde, 1996 yılında uluslararası haber kanalı El Cezire kuruldu.

2004 yılında Katar'ın ilk kalıcı anayasası yürürlüğe girerken, belediye seçimleri de ilk kez düzenlenmeye başladı. Bu seçimlerde kadınlara hem oy kullanma hem de aday olma hakkı tanındı.

Katar ayrıca 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yaparak tarihte turnuvayı düzenleyen ilk Orta Doğu ülkesi oldu. Şeyh Hamad, açılış karşılaşmasına katıldığında tribünlerden büyük alkış almıştı.

Şeyh Hamad, 2013 yılında görevini o dönem 33 yaşında olan oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretti.

İKTİDARI BABASINDAN NASIL ALDI?

Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin iktidara gelişi, Körfez monarşileri tarihinde en dikkat çekici olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Hamad, 27 Haziran 1995'te, babası Emir Şeyh Halife bin Hamad Al Sani'nin İsviçre'de bulunduğu sırada düzenlenen kansız bir saray darbesiyle yönetimi devraldı. İktidar değişimi sırasında herhangi bir silahlı çatışma ya da can kaybı yaşanmadı.

Dönemin veliaht prensi olan Hamad, Al Sani hanedanının önemli bir bölümünün ve güvenlik bürokrasisinin desteğini alarak emirliğini ilan etti. Bir yıl sonra, 1996'da babasını yeniden iktidara getirmeyi amaçlayan darbe girişimi Katar yönetimi tarafından engellendi. Doha yönetimi, bu girişimin arkasında bazı bölgesel aktörlerin bulunduğunu öne sürdü.

İlginç olan ise Hamad'ın iktidara bir darbeyle gelmesine karşın, 2013 yılında görevini kendi isteğiyle oğlu Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmesi oldu. Bu gönüllü iktidar devri, Körfez monarşilerinde oldukça nadir görülen bir örnek olarak değerlendirildi.

Şeyh Temim bin Hamad Al Sani

TAZİYE MESAJLARI

Şeyh Hamad'ın vefatının ardından çok sayıda lider taziye mesajı yayımladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Katar Devleti'ne, Emir Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye, hükümete ve Katar halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de yayımladığı mesajda derin üzüntü duyduğunu belirterek, Şeyh Hamad'ın Katar'ın kalkınmasına, bölgesel barışa ve iş birliğine yaptığı katkıları övdü.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan da yayımladığı taziye mesajında, Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve ailesine başsağlığı dileyerek, Şeyh Hamad için Allah'tan rahmet ve ailesine sabır temennisinde bulundu.