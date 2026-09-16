Eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’ye savaş suçlarından 25 yıl hapis

Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanları Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi'nin Lahey’de tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşması yapıldı.

Haşim Taçi ve diğer UÇK komutanları, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet, işkence ve kasten öldürme gibi savaş suçlarından suçlu bulundu.

Söz konusu suçlardan Taçi ve Krasniqi 25'er yıl, Veseli 18 yıl ve Selimi 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kosova’nın başkenti Priştine ve diğer şehirlerin meydanlarını dolduran binlerce kişi, UÇK komutanları Taçi ile Krasniqi, Veseli ve Selimi'nin tutuklu yargılandıkları davanın karar duruşmasını kurulan dev ekranlardan izledi. Davada kararın açıklanmasıyla kalabalık büyük üzüntü yaşadı.

Savcılık, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları hakkında 45'er yıl hapis cezası talep etmişti.

Öte yandan, Taçi'nin tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci dava süreci de devam ediyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, Kosova’nın eski Cumhurbaşkanı Taçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, farklı etnik gruplara mensup 1 milyonun üzerinde Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu.

Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedildi ve komutan ile askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.