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Eski Mossad Başkanı Cohen’den İran itirafı: Defalarca keşif yaptık

Eski Mossad Başkanı Cohen’den İran itirafı: Defalarca keşif yaptık

11.08.2026 17:45:00
Güncellenme:
AA
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Eski Mossad Başkanı Cohen’den İran itirafı: Defalarca keşif yaptık

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nin çevresinde "defalarca keşif yaptıklarını" öne sürdü.
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, eski Mossad Başkanı Cohen, Celile Konferansı'nda İran'ın nükleer programı ve tesislerine ilişkin konuştu.

Cohen, "Tesisi tam olarak anlamak için Fordo'nun etrafında defalarca keşif yaptık" iddiasında bulundu.

ABD'nin Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin Cohen, "Amerikalıların orayı bombalaması, tüm hayallerimin gerçekleşmesiydi" ifadesini kullandı.

Cohen ayrıca İran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumla nükleer bomba sahibi olmaktan "hala çok uzak" olduğunu savundu.

İsrail'in geçen yıl 12 gün boyunca İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılan ABD, 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

İlgili Konular: #israil #İran