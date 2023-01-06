Eski Rus istihbaratçıdan 'Putin'i koltuğundan indirme' iddiası: Moskova'da planlar yapılıyor

06 Ocak 2023 Cuma, 12:08

Rusya'nın Kırım'ı ilhakında kilit rol oynadığı belirtilen eski FSB (Federal Güvenlik Servisi) albayı Igor Strelkov, Rus yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i liderlik koltuğundan indirmeyi planladıklarını öne sürdü.

Igor Strelkov, "Putin'i çevreleyen gruplar arasında siyasi liderlik için mücadele başladı. Onun yerini alma savaşı bizim bile fark edebileceğimiz ölçüde kızışıyor" ifadelerini kullandı.

Putin'in yerine geçebilecek olası isimlere dair bilgi veren Strelkov, liderlik mücadelesinin, Putin'in "yemek şefi" ve Wagner'in kurucusu olarak da bilinen Yevgeny Prigozhin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu etrafında odaklanıyor.

"FEODAL BİR SAVAŞA BENZİYOR"

Strelkov, eski FSB Başkanı Nikolai Patruşev ve oğlu Dmitry Patruşev'in de iktidar mücadelesinde yer aldığını ileri sürdü.

Yevgeny Prigozhin hakkında konuşan Strelkov, "Medyadaki son çıkışları açıkça gösterdi ki artık kendisini sadece bir savaş komutanı gibi değil, kamusal ve siyasi bir figür olarak konumlandırıyor. Prigozhin, Şoygu'nun başında bulunduğu ya da ait olduğu gruba karşı duruyor. Çoktan savaşmaya başladılar. Feodal bir savaşa benziyor. Askeri kriz, bir iktidar krizine yol açtı. İktidar krizi de askeri krizi derinleştirecek. Acil önlemler alınmazsa bu sarmal aşağıya doğru inmeye devam edecek" dedi.

"İKİNCİ SEFERBERLİK" İDDİASI

Strelkov, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanabilmesi için "ikinci hatta üçüncü bir seferberlik dalgası başlatabileceğini" iddia ederek, "zafer kazanmasının tek yolunun 500 bin Rus erkeği toplu seferberliğe çağırmaktan geçeceğini" öne sürdü.