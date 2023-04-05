Eski sevgilisine düğün hediyesi bomba gönderdi: 2 ölü

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:14

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:15

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletinin Kabirdham ilçesinde, yeni evli çifte düğün hediyesi olarak getirilen sinema sistemine yerleştirilen bomba patladı.

Damat ve kardeşinin hayatını kaybettiği olayda, aralarında 18 aylık bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Polis, hediyenin prize takılır takılmaz içindeki patlayıcıların infilak ettiğini, patlamanın yaşandığı odanın duvarlarının ve evin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Polis, olayın bir kaza olmadığını ve gelinin eski sevgilisi 33 yaşındaki Sarju Markam isimli şahıs tarafından düzenlendiğini söyledi.

Eski sevgili Markam, soruşturma dahilinde gözaltına alındı.